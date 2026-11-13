Les menuisiers n'en peuvent plus de le répéter : ce jeu de 5 mm oublié à la pose fait gondoler une terrasse en bois en 6 mois

Sur bien des terrasses en bois, les lames se mettent à bomber en quelques mois, malgré un chantier récent. Un simple réglage de l’espacement à la pose change pourtant la suite.

Vous rêvez déjà des déjeuners au soleil, des soirées d’été à la bougie et de cette sensation très douce du bois sous les pieds. Sauf que, sur bien des chantiers, le décor se gâte vite : en moins de six mois, certaines terrasses neuves affichent des bosses, des lames gondolées et des vis qui tirent.

En cause, non pas la qualité du bois, mais un geste de pose trop souvent bâclé. Le bois reste un matériau vivant, qui gonfle et se rétracte avec l’humidité. Sans marge de manœuvre, il se venge sur votre platelage. Un simple réglage d’espacement des lames de terrasse bois change tout… et évite la catastrophe annoncée.

Lames bombées, vis qui tirent : quand le bois se met à parler

Une terrasse qui a mal vieilli se reconnaît vite : coins relevés, lames qui se touchent, petites marches inattendues au milieu d’un alignement pourtant parfait au départ. Le bois a gonflé en largeur sous l’effet de la pluie et des variations d’humidité, alors que les fixations, elles, n’ont pas bougé. La pression créée finit par faire bomber ou gondoler les planches.

Comme le rappellent les guides pros, ce mouvement se produit surtout en largeur, très peu en longueur. D’où l’importance du jeu de dilatation terrasse bois entre chaque lame, mais aussi en bout et le long des murs, ce fameux joint de dilatation périphérique qui laisse respirer l’ouvrage.

Combien de millimètres laisser entre les lames ? Les repères simples

Nous avons tous déjà été tentés de poser les lames “à l’œil”, ou presque collées parce que l’écart paraît peu esthétique. Mauvaise idée. La norme NF DTU 51.4 encadre un écart en service de 3 à 12 mm entre lames standard ; sur le terrain, les pros visent en général 3 à 6 mm, avec 5 mm comme valeur phare. Bois très sec à la pose : on reste plutôt vers 5–6 mm. Bois encore humide (sorti d’autoclave, livré sous la pluie) : on resserre à 3–4 mm, en sachant que le joint va s’ouvrir en séchant.

En bout de lame, les fabricants recommandent souvent 2 à 5 mm, et un vrai joint de dilatation terrasse bois doit aussi être gardé contre les façades, garde-corps ou murets. « Sans espace de dilatation (minimum 5 mm entre lames), le bois gonfle avec l’humidité et se déforme : lames bombées, gondolées ou qui se touchent en moins de 6 mois », résume Pause Maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durabilité Maximisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les cales d’espacement garantissent un jeu régulier entre les lames : le bois peut gonfler sans pousser sur ses voisines, tout en laissant l’eau s’évacuer et l’air circuler sous la terrasse. 💡 Le petit plus : choisir des espaceurs de couleur vive et les déplacer rang par rang évite les oublis quand on visse en série. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser les lames bord à bord ou “à l’œil” sans cale, surtout avec un bois encore humide.

Le geste de pro : visser toujours contre une cale

Derrière une belle terrasse durable se cache une méthode très simple : chaque fois qu’une lame est posée, des cales d’espacement sont glissées entre elle et la précédente, puis la planche est vissée en appui contre ces repères. Les espaceurs (4, 5 ou 6 mm), les gabarits de perçage et d’alignement, et les redresseurs de lames pour corriger un bois un peu tordu rendent ce geste ultra précis.

D’ailleurs, trois réflexes font vraiment la différence :

Travailler à deux pour tenir cales et visseuse.

Vérifier régulièrement l’alignement des joints.

Laisser une bonne ventilation de la sous-face pour que le bois sèche vite.