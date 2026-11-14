Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : le géranium Rozanne encaisse -16 °C et fleurit sans discontinuer jusqu'en novembre

Entre hivers à –16 °C et étés brûlants, certains massifs semblent condamnés à rester vides. Ce géranium vivace promet pourtant un tapis bleu inespéré, à une condition.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium ROZANNE ‘Gerwat’ 🌸 Nom courant Géranium vivace ‘Rozanne’ 📏 Dimensions 40-50 cm x 60-70 cm (jusqu’à 1 m d’étalement) ☀️ Exposition Soleil non brûlant ou mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -16 °C, voire -20 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc, vert, très découpé, formant un tapis dense

L’hiver passé, beaucoup de massifs se réveillent timidement, surtout là où le thermomètre est descendu sous les -10 °C. Et si une petite vivace, légère comme un coussin, pouvait encaisser jusqu’à -16 °C sans broncher, puis couvrir le sol de fleurs pendant des mois ? De quoi donner des envies de relooking express au moindre coin nu du jardin.

Cette perle existe bel et bien : le géranium Rozanne, une star née en Angleterre, élue “plante du siècle” au Chelsea Flower Show. En bordure, en couvre-sol ou même en pot sur un balcon, il a conquis pépiniéristes et jardiniers amateurs. Reste à savoir comment l’installer pour profiter, vous aussi, de cette floraison bleu lavande qui n’en finit plus.

Géranium Rozanne : la petite vivace bleue qui voit grand

Le géranium vivace ‘Rozanne’ forme une touffe souple d’environ 40 à 50 cm de haut, qui s’étale rapidement en tapis. Son feuillage très découpé disparaît en hiver mais repart fidèlement au printemps. Dès mai ou juin, une nuée de fleurs bleu mauve, veinées de pourpre avec un cœur presque blanc, se succède jusqu’aux premières gelées, soit cinq à six mois de couleur continue dans les massifs.

Si les jardiniers l’adorent, ce n’est pas qu’une affaire de style. Très rustique, il a supporté sans problème des hivers à -16 °C en sol drainé, là où d’autres vivaces ont disparu. Récompensé par l’Award of Garden Merit de la Royal Horticultural Society, il a rapidement quitté les jardins de collectionneurs pour s’inviter dans les massifs familiaux, les jardins de ville et les parterres de rosiers.

Bien le planter pour qu’il traverse les hivers sans dommage

Nous avons tous déjà vu un “géranium de balcon” griller au premier froid : rien à voir ici. Pour que ‘Rozanne’ exprime pleinement sa rusticité, il a été planté au soleil non brûlant dans les régions fraîches, ou à la mi-ombre légère sous climat chaud. Le sol, lui, reste la clé : ordinaire mais bien drainé, ni gorgé d’eau en hiver ni poussiéreux en été. La meilleure période se situe au printemps ou en début d’automne, avec un bon arrosage de départ et 30 à 40 cm entre chaque pied pour lui laisser s’étaler.

Floraison de mai aux gelées : l’entretien minutes qui change tout

Une fois installé, son entretien est resté étonnamment léger. Pour garder une floraison longue, trois gestes ont suffi :

arroser en cas de sécheresse prolongée, surtout en pot, pour éviter l’arrêt net des fleurs ;

couper ou rabattre légèrement la touffe en été si elle se déforme, ce qui relance de jeunes tiges pleines de boutons ;

apporter un peu de compost ou d’engrais organique au printemps, uniquement en sol pauvre.

D’ailleurs, un paillage léger garde la fraîcheur du sol et protège la souche du gel tout en limitant les mauvaises herbes. Tous les trois ou quatre ans, diviser la touffe au printemps a permis de rajeunir la plante, d’en replanter ailleurs au jardin… et de partager ce chouchou des jardiniers avec les voisins.