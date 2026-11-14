Les arboriculteurs n'en peuvent plus de le répéter : laisser les pommes pourrir sous le pommier en automne ruine la récolte suivante

À l’automne, les jardiniers laissent souvent les pommes tombées au sol s’accumuler au pied du pommier, pensant aider la nature. Ce réflexe anodin peut pourtant affaiblir tout le verger, alors qu’un vieux savoir-faire change radicalement l’histoire.

Sous le pommier, la scène est bien connue à l’automne : un tapis de fruits éclatés que l’on finit par ignorer. Par facilité, on laisse souvent faire la nature, persuadé que ces pommes nourriront l’arbre toutes seules.

En réalité, ces pommes tombées au sol font plus de dégâts qu’on ne le pense. Elles abritent maladies et vers tout l’hiver, alors qu’elles pourraient devenir un engrais maison très performant. Les anciens avaient une méthode simple pour y parvenir, qui mérite vraiment d’être remise au goût du jour.

Pourquoi laisser les pommes pourrir sous le pommier affaiblit votre verger

Un fruit qui pourrit au pied de l’arbre ne disparaît pas, il devient une petite bombe sanitaire. La pourriture brune, ou moniliose, adore ces pommes abîmées qui se sont parfois momifiées sur les branches puis sont tombées. Elles ont conservé tout l’hiver les spores du champignon, prêtes à contaminer la récolte suivante.

Les vers de la pomme, comme ceux du carpocapse, ont trouvé là un garde-manger parfait. Un tapis de pommes qui fermente a aussi attiré guêpes, moucherons, parfois rongeurs, et a étouffé la surface du sol. Dans un petit verger, ce cocktail s’est souvent traduit par plus de fruits véreux et tachés.

Geste n°1 : ramasser et trier les pommes tombées au sol

Nous avons tous déjà reporté ce ramassage au lendemain, puis au week-end suivant. Pourtant, passer sous le pommier tous les deux ou trois jours a coupé net le cycle des maladies et des vers. Un simple seau suffit : on relève les fruits avant qu’ils ne se couvrent de duvet et qu’ils s’écrasent dans l’herbe.

Une fois la récolte rassemblée, un tri rapide change tout. On peut distinguer :

les pommes saines, cabossées, à cuisiner vite ou à garder pour le compost de pommes et feuilles mortes ;

; les pommes véreuses, trouées, qui ont hébergé des larves ;

les fruits très mous ou noirs, couverts de taches ou de coussinets de spores, à sortir du verger, sans les laisser en tas.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain principal Moins de maladies, compost gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le ramassage régulier et le mélange pommes + feuilles mortes coupent le cycle des ravageurs et restituent au sol un engrais riche et équilibré. 💡 Le petit plus : ajouter quelques poignées de feuilles sèches ou de carton si le mélange paraît trop humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les pommes pourrir en tas compact sous le pommier en pensant qu’elles nourriront l’arbre.

Geste n°2 : transformer ces fruits en compost nourricier pour le pommier

Les jardiniers d’autrefois ne jetaient pas ces pommes abîmées, ils les ont transformées en un amendement riche en potassium. Les fruits invendables ont été grossièrement écrasés, puis alternés avec des couches de feuilles mortes sèches, en parts égales, dans un petit tas aéré. En quatre à six semaines, ce mélange est devenu un compost brun, épandu ensuite en fine couche sous la couronne du pommier pour nourrir lentement les racines tout l’hiver.