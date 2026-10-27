Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : laisser la soucoupe sous les plantes en pot en octobre fait pourrir toutes les racines

À l’automne, balcon et terrasse se transforment en piège silencieux pour les plantes en pot. Avant les premières gelées, un simple réflexe suffit à éviter gel et pourriture.

Sur la terrasse, tout semble encore paisible : pots bien alignés, feuillages encore verts, fleurs tardives… Pourtant, entre les pluies d’automne et les premières nuits proches de 0 °C, vos bacs peuvent se transformer en véritables pièges pour les racines. Le danger ne se voit pas tout de suite, il se cache sous le pot.

Quand l’air se rafraîchit, l’eau s’évapore moins, mais la pluie, elle, continue. Résultat : elle s’accumule dans les soucoupes, s’infiltre dans le substrat, puis gèle ou fait pourrir les racines en silence. Pour vraiment protéger les plantes en pot du gel et de la pourriture cet hiver, un réflexe très simple change tout.

Pourquoi vos pots souffrent plus que le reste du jardin

En pleine terre, le sol draine, respire et amortit les chocs de température. En pot, c’est l’inverse : les racines sont enfermées dans un volume réduit, posé sur un sol froid. Avec une soucoupe pleine d’eau stagnante, le pot se comporte comme une baignoire où la motte baigne en permanence. La terre se transforme peu à peu en boue lourde et asphyxiante, qui gèle dès que la météo annonce 0 à 3 °C.

Les pots en terre cuite risquent alors de se fissurer en plein hiver, gorgés d’eau, tandis que les pots en plastique ou en résine ne “respirent” pas du tout : l’humidité reste prisonnière, les racines étouffent. Même une plante réputée rustique devient fragile dès qu’elle vit en contenant.

Le bon réflexe en deux gestes avant les premières gelées

Premier geste : enlever toutes les soucoupes sous les pots d’extérieur dès les grosses pluies d’octobre, sans attendre le gel. Sur un balcon, on peut garder un grand bac récupérateur, mais uniquement le temps de l’arrosage puis on le vide systématiquement. L’objectif est clair : plus aucune réserve d’eau permanente sous les racines.

Deuxième geste : surélever chaque pot de 1 à 2 cm avec trois cales de même hauteur, disposées en triangle. Bouchons de liège, “pieds de lion” en terre cuite, morceaux d’ardoise ou de carrelage… tout fonctionne, tant que le pot reste stable. L’eau s’évacue enfin par les trous du fond, l’air circule et une fine lame d’air isole le contenant du sol glacé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Simplicité d’application Deux gestes rapides 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant les soucoupes et en surélevant les pots, l’eau ne stagne plus au niveau des racines. Le substrat reste aéré, sèche entre deux pluies et ne se transforme pas en boue glaciale. La lame d’air sous le pot limite aussi le froid remontant du sol. 💡 Le petit plus : ajouter un paillage (copeaux de bois, feuilles mortes, chanvre) à la surface du pot pour garder la chaleur et limiter encore les arrosages d’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une soucoupe pleine “en réserve d’eau” ou penser que seuls les pots en terre cuite doivent être surélevés : les contenants en plastique ou en résine s’asphyxient tout autant.

Les petits plus qui font passer l’hiver en douceur

Une fois les pots surélevés et les soucoupes rangées, quelques habitudes finissent de sécuriser balcon et terrasse. On espace fortement les arrosages, en attendant que les premiers centimètres de terre sèchent avant de ressortir l’arrosoir. Et dès qu’une vague de froid est annoncée, les contenants les plus fragiles sont regroupés contre un mur abrité, sous un auvent ou rentrés dans un endroit hors gel et lumineux.

Surveiller la météo et se mettre en alerte dès que les minimales frôlent 0 à 3 °C.

Vérifier que les trous de drainage ne sont pas bouchés par les feuilles ou la mousse.

Écarter légèrement les pots du bord de balcon, plus exposé au vent glacé.

Noter, sur une étiquette, les plantes à rentrer systématiquement d’octobre à mai.