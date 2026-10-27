Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter un chèvrefeuille en octobre crée un écran occultant bien plus vite qu'un panneau

Voisins trop présents, grillage nu, balcon exposé : le vis-à-vis s’installe partout. Cet automne, un chèvrefeuille brise-vue peut pourtant tout changer, à une condition.

Vis‑à‑vis collant depuis la fenêtre du voisin, repas sur la terrasse sous les regards… Ce malaise gâche vite les soirées. On pense alors à monter un mur ou tendre un panneau occultant, lourds et coûteux, alors qu’une simple plante grimpante suffit souvent à changer l’ambiance.

En misant sur le chèvrefeuille, cette liane fleurie si facile à vivre, il devient possible de créer un véritable chèvrefeuille brise-vue en quelques saisons seulement. L’automne est le moment idéal pour l’installer et préparer un écran végétal dense pour les prochains beaux jours.

Pourquoi le chèvrefeuille fait un brise-vue végétal express

Planté dans un sol bien drainé, le chèvrefeuille a souvent poussé de plus de 2 m en une saison, jusqu’à couvrir un grillage ou une rambarde. En deux à trois ans, il forme un rideau vert presque opaque, pouvant grimper à près de 6 m sur un bon support.

Au‑delà de la hauteur, cette grimpante change vraiment l’ambiance. Sa floraison, du printemps à l’automne, parfume les soirées et attire abeilles, papillons et parfois quelques oiseaux. Le jardin ou le balcon gagne alors en intimité, mais aussi en vie et en douceur.

Bien choisir son chèvrefeuille et l’installer dès l’automne

Nous avons tous déjà regretté une grimpante qui ne cachait rien en hiver. Pour un écran permanent, le Lonicera henryi garde son feuillage même par temps froid. Le Lonicera japonica, caduc et très vigoureux, est idéal pour l’ombre estivale, mais doit être taillé chaque année pour rester sage.

L’automne, quand la terre est encore tiède et humide, donne les meilleures reprises. Plantez au pied d’un grillage ou d’un treillis bien fixé, dans un sol drainé, au soleil ou à mi‑ombre. En limite de propriété, comptez 0,5 m de recul si la plante reste sous 2 m, et 2 m au‑delà. En balcon, prévoyez un pot de 40 à 50 cm et palissez quelques tiges à l’horizontale dès la base.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Délai d’effet 2 à 3 saisons 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En deux à trois saisons, croissance rapide et palissage transforment un simple grillage en écran dense qui bloque efficacement le vis‑à‑vis. 💡 Le petit plus : N’arroser généreusement que la première année, puis espacer franchement pour renforcer les racines en profondeur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Zapper la taille basale et un support solide : l’écran se dégarnit ou cède.

Le plan d’action pour un écran végétal dense sur le long terme

La première année, le chèvrefeuille a surtout habillé la structure, en laissant encore filtrer la lumière. On en profite pour guider chaque nouvelle pousse et, au printemps, apporter un peu de compost au pied. Dès le deuxième ou troisième été, le vis‑à‑vis s’estompe derrière un mur végétal presque continu.

Pour conserver ce cocon, l’entretien reste léger. Une fois enraciné, le chèvrefeuille supporte des périodes sèches et se contente d’arrosages ponctuels, surtout en pot. Une taille douce après la floraison, sur les parties basses, stimule de nouveaux rameaux et évite le pied dégarni ; si un sujet en bac fatigue, un repiquage en pleine terre lui rend vite de la vigueur.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cette plante à fleurs est l’une des meilleures pour se cacher des voisins au jardin»