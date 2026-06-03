Avant de poser un brise-vue plastique, adoptez ces 10 grimpantes persistantes qui protègent des regards toute l’année

Vis-à-vis gênant, clôture nue, balcon trop exposé : beaucoup de jardins manquent d’intimité. Dix plantes grimpantes persistantes transforment ces limites en brise-vue naturel, adapté à votre climat et à votre support.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trachelospermum jasminoides 🌸 Nom courant Jasmin étoilé 📏 Dimensions 4 à 6 m de haut x 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, mur chaud et abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à -12 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé luisant

Entre le voisin qui déjeune sur sa terrasse et le grillage tristounet en limite de propriété, beaucoup de jardins ont perdu ce petit côté cocon si agréable. Et plutôt qu’un panneau en plastique qui jure avec le paysage, un brise-vue végétal apporte douceur, fraîcheur et même un peu de chant d’oiseaux.

La solution la plus élégante reste les plantes grimpantes persistantes, faciles à palisser sur un mur ou un grillage. Lierre, jasmin étoilé ou bignone chocolat dessinent un décor vivant, parfumé et changeant, là où une vigne vierge devient nue dès les premiers froids. Reste à choisir, parmi dix valeurs sûres, celles qui correspondront vraiment à votre climat et à votre style de jardin.

Pourquoi miser sur des plantes grimpantes persistantes ?

Un mur tapissé de feuillages épais ne cache pas seulement les regards indiscrets ; il a aussi coupé un peu le vent, tamisé les bruits de la rue et créé un fond de scène apaisant pour la terrasse. Ces lianes persistantes offrent un décor vert du 1er janvier au 31 décembre, contrairement aux grimpantes caduques qui laissent apparaître le mur ou le grillage tout l’hiver. D’ailleurs, ce rideau feuillu sert de refuge à de nombreux oiseaux et insectes utiles, un vrai plus pour la biodiversité du jardin.

On parle de feuillage persistant quand la plante reste habillée toute l’année, semi-persistant lorsqu’elle se dégarnit seulement lors des hivers les plus rigoureux, et caduc quand toutes les feuilles sont tombées. Dans cette sélection, le jasmin étoilé, la clématite d’Armand, le lierre ou la bignone chocolat sont franchement persistants, tandis que l’hortensia grimpant, la passiflore bleue ou la cobée grimpante ont surtout formé un écran généreux du printemps à l’automne.

10 plantes grimpantes persistantes pour chaque situation

Nous avons tous déjà rêvé d’un brise-vue parfait… puis planté la mauvaise grimpante au mauvais endroit. Pour éviter ces déceptions, mieux vaut associer chaque plante à la situation qui lui convient vraiment, en jouant sur le climat, l’exposition et le type de support.

Jasmin étoilé : parfumé sur mur chaud.

Clématite d’Armand : écran lumineux sur façade abritée.

Hortensia grimpant : parfait pour mur nord ombragé.

Chèvrefeuille de Henry : très rustique, idéal sur grillage.

Lierre : feuillage dense, toutes expositions.

Passiflore bleue : effet exotique rapide en climat doux.

Fremontodendron : arbuste doré pour plein soleil sec.

Stauntonia : liane d’ombre persistante et parfumée.

Cobée grimpante : solution express pour cacher un grillage.

Bignone chocolat : trompettes rouge et jaune sur mur chaud.

Pour un bel écran, on plante ces grimpantes au printemps ou à l’automne, en prévoyant assez de place et des arrosages réguliers les deux premières années. Petit bonus : associer une base rustique comme le lierre avec une cobée ou une passiflore donne un brise-vue fourni dès le premier été.

Planter et entretenir un brise-vue vert toute l’année

Au pied, un treillis et quelques attaches souples suffisent à guider les tiges.

Une petite taille annuelle limite la vigueur et garde le feuillage compact.

Sources Pleine Vie

«Jasmin etoile lierre chevrefeuille de henry les 10 meilleures grimpantes persistantes pour un brise vue vert toute lannee»