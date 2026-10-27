Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce tri très précis des figues vertes en octobre sauve la récolte de l'été prochain

En octobre, votre figuier français croule encore sous les figues vertes alors que les nuits fraîchissent. Faut-il espérer leur mûrissement ou préparer déjà la prochaine récolte ?

Octobre s’installe, les soirées fraîchissent… et votre figuier reste couvert de grosses figues bien vertes. Faut-il espérer un sursaut avant l’hiver ou se résoudre à les voir tomber, dures et insipides ? Le doute s’installe vite quand le calendrier ne colle plus à ce que l’on attend d’un arbre fruitier.

Avec le figuier, rien n’est totalement figé. Entre variétés tardives, automnes de plus en plus doux et petits fruits déjà en train de préparer la récolte suivante, l’arbre joue sur plusieurs tableaux à la fois. Pour savoir quelles figues vertes en octobre peuvent encore mûrir, tout se lit directement sur les branches.

Pourquoi votre figuier porte encore des figues en octobre

Le figuier (Ficus carica) forme ses fruits au printemps, et pour certaines variétés dites bifères, dès l’automne précédent pour les figues précoces, les fameuses figues-fleurs. D’autres ne donnent qu’une récolte, plus tardive, ce qui explique des fruits encore verts au début, voire au milieu d’octobre.

La région joue beaucoup. Dans le Sud et les zones abritées, un automne doux a souvent permis à des figues de finir de gonfler bien plus tard, certaines années avec deux semaines d’avance ou de décalage. Plus on remonte vers le nord ou l’altitude, plus les nuits fraîches freinent brutalement la maturation.

Sauront-elles vraiment mûrir ? Les signes à observer

La couleur ne suffit pas : certaines figues restent vertes même mûres. Cherchez plutôt une figue bien développée, qui devient souple sous les doigts et se met à pendre vers le bas. Si, au contraire, elle reste petite, très dure et n’a presque pas bougé depuis des semaines, surtout en climat frais, elle a très peu de chances de mûrir.

Regardez aussi l’extrémité des rameaux. De minuscules figues taille « petit pois » sont déjà la récolte de l’an prochain. La Royal Horticultural Society (RHS) résume ainsi : « La première récolte vient de figues embryonnaires, qui ont passé l’hiver en fruits de la taille d’un pois à l’extrémité des pousses ». Les supprimer en voulant « nettoyer » l’arbre ferait disparaître une partie de la future récolte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte future Sécurisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant seulement les grosses figues vertes, dures et figées, tout en conservant les mini-figues en bout de rameaux et en protégeant ces extrémités du froid, l’arbre concentre son énergie sur les fruits encore prometteurs et sur la future récolte. 💡 Le petit plus : cuisinez les figues un peu fermes avec des pommes ou des poires en compote ou en chutney, elles gagnent en douceur et rien n’est perdu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler court toutes les extrémités en octobre pour “aérer” le figuier, au risque de supprimer la moitié des figues de l’année suivante.

Que faire des figues condamnées… et comment préparer l’an prochain

Contrairement à une banane, une figue cueillie vraiment verte reste le plus souvent fade. Une grosse figue déjà un peu souple peut être sauvée juste avant un coup de froid, puis finie en confiture ou au four. Une fois le froid installé ou les premières gelées passées, les gros fruits encore durs ne mûriront plus.

Dans ce cas, on peut retirer seulement ces grosses figues vertes qui n’évoluent plus, en laissant en place les mini-figues de l’extrémité. Hors climat méditerranéen, l’automne sert surtout à trier et à protéger : le figuier résiste souvent autour de -10 à -15 °C, mais ses jeunes rameaux restent fragiles.

Sources L’Ami Des Jardins

«En octobre ce geste simple sur le figuier favorise une recolte plus genereuse lan prochain»