J'ai versé un seul citron dilué au pied de mes hortensias fin octobre : trois semaines plus tard, les limaces avaient déserté le massif

À l’approche des premières gelées, certains jardiniers misent sur un simple citron dilué au pied des plantes pour perturber limaces et pucerons. Entre efficacité réelle, plantes compatibles et risques pour le sol, l’expérience réserve quelques surprises.

« J’ai versé un seul citron dilué au pied de mes plantes avant les premières gelées, trois semaines plus tard les limaces n’étaient plus au même endroit. » Cette phrase circule de plus en plus parmi les jardiniers qui refusent les granulés bleus et cherchent une solution douce, presque de cuisine, pour protéger leurs massifs d’automne.

À cette période, le jardin a ralenti, mais les limaces et les pucerons, eux, continuent de festoyer sur les dernières pousses tendres. Juste avant les premières gelées, certains ont testé une eau légèrement citronnée versée au pied des plantes, et observé que les ravageurs se déplaçaient vers d’autres recoins plus accueillants. Reste à comprendre comment préparer cette potion maison, où l’utiliser… et où s’abstenir.

Avant le froid, un sol idéal pour les limaces

À l’automne, l’humidité revient, les nuits se rafraîchissent et le sol reste doux : un paradis pour les mollusques. Ils se glissent sous les feuilles mortes, longent les bordures et grignotent rosiers encore en sève, salades, jeunes hortensias. Nous avons tous déjà retrouvé, au petit matin, des feuilles trouées et des traînées brillantes autour des pots.

Dans ces conditions, les limaces se fixent là où le sol leur semble confortable. Modifier légèrement cette ambiance au pied des plantes avec du jus de citron a déjà permis à plusieurs jardiniers de voir les attaques se calmer et les traces de bave se décaler de quelques mètres seulement.

Un seul citron dilué : la bonne recette et le bon timing

La base est simple : presser le jus d’un citron entier dans un litre d’eau de pluie ou d’eau tiède non calcaire, bien mélanger, puis filtrer finement pour retenir la pulpe. La solution a été utilisée dans les heures qui ont suivi, versée directement au pied des plantes, sans détremper ni le collet ni le feuillage.

L’arrosage a eu lieu une fois par semaine, le matin, pendant trois semaines autour de l’arrivée des premières gelées. Plusieurs jardiniers ont constaté moins de dégâts, les limaces semblant contourner la zone traitée. À éviter absolument lorsque les températures descendent à 0 °C ou moins, ou juste avant de fortes pluies, qui dilueraient tout l’effet.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Fréquence conseillée 1 fois / semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’acide citrique du jus de citron abaisse légèrement le pH du sol au pied des plantes acidophiles et son odeur perturbe l’orientation des limaces et des pucerons. Le terrain devient moins attractif, ce qui les incite à chercher refuge quelques mètres plus loin, sans recourir à des produits chimiques. 💡 Le petit plus : renforcer l’effet en disposant des lamelles d’écorces de citron en barrière au sol autour des plants les plus grignotés, à renouveler dès qu’elles sèchent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier ces arrosages sur la lavande, le romarin, les clématites ou en sol déjà acide, ni les réaliser par temps de gel, au risque de fragiliser les racines.

Les plantes qui disent oui au citron… et celles qui souffrent

Selon Pause Maison de Ouest-France, « Diluez le jus d’un citron dans un litre d’eau et arrosez une fois par semaine, le matin, pour acidifier légèrement le sol et éloigner pucerons et limaces. » Cette légère baisse de pH du sol convient bien aux plantes acidophiles : hortensias, azalées, camélias, rosiers, fougères, mais aussi nombreuses plantes en pot sur balcon au substrat neutre à calcaire. Un test de pH vendu en jardinerie, chez Botanic ou Jardiland, aide à vérifier si le terrain supportera ce coup de pouce.

En revanche, les plantes de sol calcaire comme la lavande, le romarin ou les clématites réagissent mal à cette acidification répétée, tout comme les sols déjà acides. Sur ces zones, mieux vaut miser uniquement sur la barrière d’écorces de citron et d’autres gestes anti-limaces (paillage, ramassage manuel) plutôt que sur l’arrosage citronné.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Faites ceci avec vos vieux citrons en avril pour booster vos plantes jusqu’à la fin de l’été»