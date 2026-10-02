Pots en terre cuite : ce geste des anciens avant les gelées évite la casse et peut vous coûter cher si vous l’oubliez

Chaque hiver, des pots en terre cuite éclatent sans prévenir sur les terrasses françaises. Les anciens avaient un geste simple pour protéger ces pots du gel, longtemps oublié.

Sur les vieilles terrasses de campagne, on voyait toujours ces grands pots couleur brique, délicatement posés sur quelques morceaux de tuile. Ce n’était pas un caprice déco, mais un réflexe de bon sens pour éviter qu’un beau matin d’hiver, le pot ne soit retrouvé fendu en deux après une seule nuit de gel.

À l’automne, beaucoup pensent encore que la terre cuite serait “trop fragile” pour passer l’hiver dehors. En réalité, le vrai danger ne vient pas seulement du froid, mais de l’eau qui s’infiltre partout. Comprendre ce mécanisme change tout pour vraiment protéger les pots en terre cuite du gel.

Pourquoi vos pots en terre cuite éclatent vraiment en hiver

La terre cuite se comporte comme une éponge : elle est poreuse, absorbe l’eau de pluie, l’humidité de l’air et les excès d’arrosage. Quand le pot repose à plat sur la terrasse, le trou de drainage se bouche facilement avec la terre et les feuilles. L’eau stagne au fond, pénètre dans les parois, puis gèle dès que le thermomètre passe sous zéro.

Or, quand l’eau se transforme en glace, son volume augmente d’environ 9 %. Cette dilatation pousse de l’intérieur vers l’extérieur, fissure peu à peu le contenant, puis le fait éclater. La plante, parfois rustique, aurait supporté le froid ; c’est le matériau qui a cédé. Le coupable n’est donc pas seulement le gel hivernal, mais bien l’humidité emprisonnée.

Le geste des anciens : surélever les pots avant les gelées

Nous avons tous déjà laissé nos pots à même le carrelage, avec une coupelle pleine d’eau dessous. Les anciens, eux, glissaient toujours une cale sous chaque contenant. Quelques millimètres suffisent pour créer un vide d’air où l’eau peut s’échapper et où l’air circule, tout en coupant le “pont thermique” avec le sol glacé. C’est aussi la solution adoptée par les pépiniéristes et les jardineries comme Jardiland, Botanic ou Leroy Merlin.

Morceaux de brique ou de tuile, chutes de carrelage, bouchons en liège, petits tasseaux de bois imputrescible ou cales en caoutchouc antidérapant… tout fonctionne, tant que le pot reste stable. On place en général trois cales pour un pot moyen, quatre pour une grande jarre, près du bord pour bien répartir le poids et éviter les basculements.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget préservé pots et plantes sauvés du gel 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La surélévation crée un mince espace d’air sous le pot. L’eau s’écoule sans stagner, les parois en terre cuite ne se gorgent plus d’humidité et le fond n’est plus collé au sol glacé. Sans eau piégée dans le matériau poreux, le gel ne peut plus exercer de pression suffisante pour faire éclater le contenant. 💡 Le petit plus : utiliser des cales discrètes mais antidérapantes permet de protéger les pots du gel tout en évitant qu’ils ne bougent au moindre coup de vent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser un pot en terre cuite posé à même la terrasse avec une coupelle remplie d’eau en plein hiver.

Bien placer les pots surélevés pour traverser l’hiver

La surélévation protège déjà beaucoup, mais les anciens avaient une autre habitude précieuse : regrouper tous les contenants contre un mur abrité, si possible orienté sud ou ouest. La maçonnerie emmagasine la chaleur du jour et la restitue la nuit, tout en coupant le vent glacial qui assèche la terre et refroidit les racines.

Vider les coupelles et vérifier les trous de drainage.

Glisser des cales sous chaque pot pour les isoler du sol.

Rapprocher toutes les potées d’un mur abrité, à l’abri du vent.

Ajouter un paillage ou un voile d’hivernage sur les plantes les plus frileuses.