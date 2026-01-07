Gel et pots en terre cuite : ce geste à faire d’urgence sur votre balcon pour éviter une casse très coûteuse

Janvier vient à peine de commencer et le thermomètre passe déjà sous zéro. Sur la terrasse, les feuilles tiennent le choc sous un voile d’hivernage… mais au pied des plantes, un spectacle bien plus coûteux se prépare : pots en terre cuite fendus, racines à nu, oliviers ou camélias condamnés. Le phénomène frappe surtout les balcons et jardins urbains, où les contenants restent exposés plein froid.

On pense souvent à protéger le feuillage, bien moins à ce qui se passe sous le pot. Or c’est précisément là que tout se joue : le contact direct entre le fond du contenant et un sol glacé déclenche une véritable bombe à retardement. Un geste rapide, à portée de main et presque gratuit, permet pourtant de couper ce lien dangereux et d’empêcher vos pots d’éclater.

Pourquoi vos pots en terre cuite éclatent avec le gel

Quand l’eau pénètre dans la paroi poreuse des pots en terre cuite puis dans le terreau, chaque épisode de gel la fait gonfler. Cette dilatation exerce une pression énorme sur la céramique et sur la motte, surtout si le contenant est posé à même une terrasse carrelée ou un balcon en béton, qui refroidissent très vite. Ce contact forme un pont thermique : le froid remonte par le fond du pot et fragilise jour après jour le matériau.

Autre ennemi silencieux : l’eau qui stagne. Quand le trou de drainage est bouché ou qu’une soucoupe reste pleine sous le pot, l’eau ne peut plus s’échapper. Elle gèle alors en bloc au premier coup de froid, emprisonne la base du contenant et pousse latéralement jusqu’à provoquer des fissures nettes. Les grands bacs, lourds et remplis de substrat détrempé, cèdent souvent les premiers.

Le geste d’urgence pour protéger vos pots : les surélever

Le geste d’urgence consiste à surélever les pots, même de quelques centimètres. En glissant des cales sous la base, on interrompt le pont thermique avec le sol glacé et on crée une petite circulation d’air isolante. Le fond du pot reste plus sec, le trou de drainage travaille correctement et l’eau de pluie s’écoule loin du contenant. Ce simple décalage suffit déjà à réduire très fortement le risque d’éclatement.

Côté matériel, nul besoin d’accessoires onéreux. Des morceaux de polystyrène issus d’emballages, quelques briques, des tasseaux de bois ou un lit de billes d’argile font parfaitement l’affaire. On place trois ou quatre points d’appui pour rester stable, légèrement en retrait pour que les cales restent discrètes. Pour les gros pots impossibles à soulever, l’astuce est de les incliner doucement et de glisser chaque cale un coin après l’autre.

Soucoupes et balcon carrelé : les autres réflexes anti-gel

Dernier réflexe clé : supprimer les soucoupes en hiver, surtout sur terrasse ou balcon carrelé. En se remplissant de pluie ou de neige fondue, elles se transforment en moule de glace qui serre le bas du pot. Mieux vaut les ranger, ou les retourner et poser le pot dessus pour ajouter quelques millimètres de surélévation, en vérifiant la stabilité.

Avant la nuit, une mini check-list suffit pour sécuriser vos pots.