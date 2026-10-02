Vos muffins au chocolat sont toujours secs ? Ce fruit dans la pâte change tout et fait oublier les gâteaux du placard

Au goûter, ces muffins poire chocolat au cœur fondant ont peu à peu remplacé les paquets du placard. En quelques minutes de préparation, une poignée d’astuces suffit pour les rendre irrésistibles aux enfants comme aux parents.

Quand le four chauffe, l’odeur de cacao envahit la cuisine et les enfants tournent déjà autour du plan de travail. Sous la fine croûte, ces muffins cachent cette fois des dés de poire à peine fondants ; la mie est plus humide, les pépites restent coulantes et, soudain, les paquets de gâteaux du placard n’intéressent plus personne.

En ajoutant des morceaux de poire à une pâte à muffins poire chocolat très simple, on obtient un moelleux que les versions industrielles n’atteignent pas. Quelques réflexes suffisent : choisir une poire ferme, mélanger peu la pâte, surveiller la cuisson. Ce trio transforme un goûter ordinaire en petit événement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poires fermes (Conférence, Williams ou Comice)

✅ 210 g de farine, 25 g de cacao non sucré, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 110 g de sucre roux, 90 g de beurre doux fondu, 12 cl de lait, 1 c. à café de vanille

✅ 90 g de pépites de chocolat noir 60–70 %, + 10 g pour le dessus, 2 œufs

Le déclic au goûter : comment une simple poire a changé mes muffins au chocolat

Avant cette version, les muffins au chocolat étaient bons mais séchaient vite. Avec des dés de poire d’environ 1 cm, la mie reste souple et légèrement humide, sans devenir lourde. La poire relâche un peu de jus pendant que les pépites de chocolat noir à 60–70 % apportent une pointe d’amertume et beaucoup de parfum.

Pas-à-pas : mes muffins poire chocolat en 4 gestes

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chaleur tournante. Beurrer le moule à muffins. Mélanger farine, cacao, levure et sel. Technique : Dans un saladier, fouetter œufs, sucre et vanille. Ajouter beurre fondu tiède puis lait, verser sur les poudres et mélanger brièvement, en gardant quelques grumeaux. Cuisson : Peler les poires, retirer le cœur, couper en dés de 1 cm et les rouler dans un peu de farine. Ajouter poires et pépites en gardant une poignée pour le dessus, mélanger délicatement. Finition : Répartir la pâte dans 12 caissettes aux deux tiers. Cuire 20 à 25 minutes ; la lame d’un couteau doit ressortir avec quelques traces humides. Laisser reposer 5 minutes, démouler sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Peu de mélange limite le gluten et garde la mie tendre ; des poires fermes, légèrement farinées, restent réparties et libèrent assez de jus pendant la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de poire rôtis au beurre et sucre, plus des noisettes concassées sur le dessus avant cuisson pour un effet gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des poires trop mûres ou lisser la pâte donne des muffins lourds, humides au fond et secs dessus.

Conservation & batch cooking : le goûter maison toujours prêt

Une fois refroidis, ces muffins se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, à température ambiante. Pour le batch cooking, on peut les congeler individuellement puis les réchauffer quelques minutes au four doux ou au micro-ondes.