Apéro : ne servez plus le houmous avant d’avoir essayé ces 3 bols grecs prêts en 20 min que tout le monde réclame
À force de voir le même houmous à chaque apéro, j’ai changé de tactique à la maison. Trois bols grecs ultra-colorés ont retourné la table et mes invités.
Sur la table basse, le bol de houmous commence à lasser ; on le devine avant même de le goûter. Puis arrivent trois coupes, vert tendre, rose vif et blanc crémeux.
Depuis que l’on sert ces trois dips grecs d’apéro à la place du houmous, les tartines disparaissent vite et la même phrase revient : « Tu m’envoies la recette, s’il te plaît ? ». On passe en cuisine pour composer ce trio en couleurs.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Dip avocat aux herbes : 2 gros avocats, 50 g de yaourt grec, 30 g de mayonnaise, jus de 1/2 citron, herbes fraîches, sriracha, sel, poivre
- ✅ Tzatziki rose à la betterave : 1 petit concombre, 1 betterave cuite, 240 g de yaourt grec, ail, herbes, huile d’olive, vinaigre de vin rouge, sel, poivre
- ✅ Feta fouettée au miel : 200 g de feta, 30 g de fromage frais, 15 g de yaourt grec, 15 g de mayonnaise, 20 g de miel liquide
- ✅ Pour servir : pains pita, crackers, gressins, crudités, pistaches, graines de sésame, olives de Kalamata, noix ou amandes grillées
Pourquoi ce trio de bols grecs fait oublier le houmous
Le secret, c’est de jouer la carte mezzé : un bol vert herbacé à base d’avocat, un tzatziki rose à la betterave qui reste croquant, et une feta fouettée au miel, aussi légère qu’un nuage. D’ailleurs, ce trio de bols grecs transforme le plateau en table grecque.
Comment réussir vos trois dips grecs d’apéro
On mixe l’avocat avec yaourt grec, mayonnaise, citron et sriracha jusqu’à une crème lisse. Pour le tzatziki rose, on râpe le concombre puis on le presse dans un torchon. Enfin, on fouette feta, fromage frais, yaourt et miel jusqu’à disparition des morceaux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Réunir les ingrédients de chaque dip dans trois récipients ou dans le mixeur, en pesant vite les quantités.
- Technique : Mixer le dip avocat jusqu’à une texture soyeuse ; râper le concombre, le presser dans un torchon, puis le mélanger à la betterave et au yaourt.
- Cuisson : Faire juste tiédir les pains pita quelques minutes au four à 180 °C ou à la poêle, pour qu’ils soient souples et légèrement dorés.
- Finition : Transvaser chaque préparation dans un bol, lisser la surface, puis ajouter pistaches, graines, olives, filet d’huile d’olive ou miel selon le dip.
Dressage, variantes et organisation de l’apéro à la grecque
Une fois les trois crèmes prêtes, on garnit, on chauffe la pita à 180 °C et on prévoit crudités, olives et fruits secs pour prolonger l’apéro sans effort.
Sources
En bref
- 🥗 À l’apéro, le houmous sature la table, alors ce trio de dips grecs ultra-colorés s’invite chez soi pour changer la routine des invités.
- 🍋 Une crème d’avocat aux herbes, un tzatziki rose à la betterave et une feta fouettée au miel composent un plateau apéro façon table grecque.
- 🍷 Gestes de mixage, pressage du concombre et repos au frais transforment ces trois bols grecs en crèmes soyeuses qui intriguent toujours les convives.
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