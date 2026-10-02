Frigo presque vide, fins de mois qui tirent : ces 5 dîners familiaux à moins de 2 € par personne sauvent votre semaine

En fin de mois difficile, ce plan de bataille cuisine aide toute la famille à garder un vrai dîner familial pas cher sur la table. Avec une simple liste de courses et quelques gestes techniques, cinq soirs prennent soudain une tournure beaucoup plus gourmande.

Quand un gratin de pâtes crémeux ou une soupe de lentilles bien chaude parfume la cuisine, on oublie un peu les fins de mois qui tirent. La croûte dorée, la vapeur au-dessus des bols, les enfants qui demandent du rab : le réconfort tient parfois dans très peu d’ingrédients.

Avec une bonne organisation, on peut aligner cinq soirs de dîner familial pas cher, chaud et complet, pour moins de 2 € par personne. L’idée : miser sur des féculents simples, quelques légumineuses, des œufs et des légumes bruts ou surgelés, pensés à l’avance.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Féculents : 500 g de pâtes, 700 g de riz, 1,2 kg de pommes de terre.

✅ Légumineuses et conserves : 250 g de lentilles corail, 2 boîtes de haricots rouges.

✅ Protéines bon marché : 12 œufs, 250 g de poulet ou thon, 300 g de fromage râpé.

✅ Légumes et goût : oignons, carottes, 3 boîtes de tomates, 650 g de légumes surgelés, bouillon, sauce soja, herbes.

Frigo presque vide : la méthode pour tenir 5 soirs sans se priver

On commence par cette mini-liste, complétée d’huile, sel, poivre et épices déjà dans le placard. Ce socle permet un gratin de pâtes, un chili doux aux haricots, une omelette paysanne, une soupe-repas aux lentilles corail et un riz sauté du vendredi. Chaque soir, on assemble féculents, légumes et protéines sans racheter tout le magasin.

Les 5 dîners du soir, jour par jour

Lundi, le gratin de pâtes se prépare avec sauce tomate, lait et fromage pour 1,20 à 1,50 € par personne. Mardi, le chili doux haricots rouges, maïs et riz tourne autour de 1,40 €. Mercredi, l’omelette pommes de terre et légumes recyclés affiche environ 1,50 € le couvert. Jeudi, la soupe de lentilles corail épaissie par l’amidon revient entre 1 et 1,30 € ; vendredi, le riz sauté au poulet, œufs et légumes surgelés reste sous les 1,90 € en misant sur une petite portion de viande.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les féculents al dente. Technique : Faire dorer oignon, ail, épices. Cuisson : Ajouter légumes, légumineuses, bouillon, mijoter. Finition : Lier avec lait, fromage ou œufs, gratiner ou saisir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par convive ≤ 2 € 🔍 Le secret de l’expert On joue sur deux leviers techniques : la réaction de Maillard quand on laisse légèrement colorer oignon et ail, et l’amidon des pâtes, du riz ou des lentilles qui épaissit naturellement sauces et soupes, même avec des légumes surgelés bruts que même des chefs utilisent. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde douce ou un trait de vinaigre réveille le goût pour quelques centimes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez de tout jeter cru dans trop d’eau non salée : le résultat sera pâle, aqueux et décevant.

Anti-gaspi et restes malins pour les jours encore plus serrés

On prépare toujours un peu plus : une part de gratin, un bol de chili ou de soupe partent au congélateur ; le riz sauté et l’omelette se réchauffent à la poêle avec un filet d’huile.