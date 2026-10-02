Ce cheesecake sans cuisson à la texture nuage qui reste croquant grâce à ce geste méconnu quand le four reste interdit

Quand la cuisine se transforme en four, ce cheesecake sans cuisson devient mon dessert de survie : frais, léger, à base biscuitée bien marquée. En quelques gestes précis, il promet une texture nuage et un biscuit croquant jusqu’à la dernière part.

L’odeur du beurre fondu, qui s’imprègne dans les biscuits écrasés, la crème froide qui fouette en volutes blanches, et déjà cette promesse de fraîcheur alors que le thermomètre grimpe. Sur le plan de travail, pas de préchauffage : seulement le murmure du fouet et le clac du moule à charnière.

Ce cheesecake sans cuisson, taillé dans un cercle de 20 à 22 cm pour huit à dix parts, joue les contrastes : base biscuitée bien marquée, appareil lacté presque mousseux. Grâce au duo fromage frais et mascarpone, on obtient une texture nuage qui se tient sans gélatine, tandis que le biscuit reste croquant jusqu’à la dernière part. Reste à choisir les bons produits et les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de biscuits secs (Spéculoos ou sablés bretons) + 80 g de beurre fondu

✅ 300 g de fromage frais nature + 250 g de mascarpone

✅ 20 cl de crème liquide entière bien froide + 80 g de sucre glace

✅ 1 gousse de vanille, zeste d’1 citron bio, toppings au choix

Je le fais dès qu’il fait trop chaud pour allumer le four : ce cheesecake sans cuisson à la texture nuage dont le biscuit reste croquant jusqu’à la dernière part

Pour que ce cheesecake sans cuisson sans gélatine se tienne au couteau, tout se joue dans le choix des produits laitiers. On mise sur un fromage frais type Philadelphia pour la pointe de sel, complété par du mascarpone riche qui apporte corps et tenue.

Côté base, on reste simple : biscuits secs écrasés et bien enrobés de beurre fondu. On tasse fort, puis on ajoute une fine couche de chocolat blanc ; elle forme une barrière qui protège le biscuit de l’humidité et le garde croquant jusqu’au lendemain.

Je le fais dès qu’il fait trop chaud pour allumer le four : ce cheesecake sans cuisson à la texture nuage dont le biscuit reste croquant jusqu’à la dernière part

On détend d’abord fromage frais et mascarpone avec sucre glace, vanille et zestes. Puis on monte la crème entière en chantilly ferme, dans un bol glacé, avant de l’incorporer à la maryse pour garder tout l’air.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le moule, écraser les biscuits, mélanger au beurre, tasser, réfrigérer. Technique : Détendre fromages, sucre glace, vanille et zestes dans un saladier. Cuisson : Monter la crème très froide en chantilly ferme, l’incorporer délicatement. Finition : Verser sur la base prise, lisser, couvrir, laisser 6 heures au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min + 6 à 12 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Fromage frais, mascarpone et crème montée figent au froid et gardent une texture aérienne. ✨ Le twist gourmand : En topping, agrumes marinés ou coulis mangue-passion servi à part. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser coulis ou fruits juteux à l’avance : la base perd tout son croquant.

Je le fais dès qu’il fait trop chaud pour allumer le four : ce cheesecake sans cuisson à la texture nuage dont le biscuit reste croquant jusqu’à la dernière part

Conserver bien filmé au frais.