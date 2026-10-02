Nuggets : arrêtez tout de suite les surgelés, cette astuce crevettes-gingembre les remplace sans friture

Ce soir, vos nuggets de crevettes maison prennent un sérieux coup de jeune grâce à une simple feuille de riz et un peu de gingembre. Prêts en quelques minutes au four ou à l’Airfryer, ils promettent un croustillant addictif qui fait vite oublier les sachets surgelés.

Dès la sortie du four, le gingembre chaud et le citron vert parfument les crevettes. Sous les doigts, la feuille de riz reste fine, mais elle claque comme une petite coque soufflée.

On retrouve tout ce qu’on aime dans un nugget, sans panure industrielle ni bain de friture ; seulement des crevettes hachées, quelques aromates et une cuisson rapide au four ou à l’Airfryer. De quoi oublier les sachets de nuggets surgelés qui traînent au congélateur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de crevettes crues décortiquées

✅ 12 feuilles de riz, 2 c. à soupe d’huile neutre

✅ 15 g de gingembre frais, 1 gousse d’ail, 2 oignons nouveaux, 1 citron vert

✅ Sauce soja, huile de sésame grillé, fécule de maïs, sauce chili douce, vinaigre de riz, miel, graines de sésame

Pourquoi ces nuggets de crevettes maison font oublier les surgelés

Ces nuggets de crevettes maison jouent sur un double contraste : un cœur moelleux, presque fondant, et une enveloppe de feuille de riz qui devient très croustillante en cuisant. On obtient le plaisir des nuggets classiques, mais sans chapelure grasse, avec un goût franc de crevette relevé par le gingembre.

Au four ou à l’Airfryer, la feuille de riz se boursoufle et protège la farce ; on sert aussitôt avec une sauce aigre-douce maison, bien plus vivante que les petites sauces du commerce.

Préparer une farce de crevettes ultra-moelleuse (la technique au mixeur)

On commence par bien sécher les crevettes au papier absorbant ; l’excès d’eau empêcherait la farce de se tenir. Dans le bol du mixeur, on réunit crevettes, gingembre, ail, oignons nouveaux, sauce soja, huile de sésame, fécule et zeste de citron vert.

Quelques impulsions suffisent : le mélange doit rester grossièrement haché, jamais en purée lisse. La fécule absorbe l’humidité, les protéines se lient, le citron vert et le gingembre apportent fraîcheur et relief sans écraser le goût de la crevette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les crevettes, puis mixer par impulsions avec aromates, assaisonnements et zeste de citron vert. Technique : Former 12 petits boudins réguliers, hydrater brièvement chaque feuille de riz et rouler bien serré. Cuisson : Badigeonner d’huile, puis cuire 14 à 16 min à 200 °C ou 8 à 10 min à 190 °C en Airfryer. Finition : Mélanger tous les ingrédients de la sauce aigre-douce et servir les nuggets bien chauds.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Séchage, mixage par impulsions et fécule donnent une farce juteuse, tandis que la feuille de riz huilée cloque en coque très croustillante. ✨ Le twist gourmand : Coriandre, citronnelle hachée et une pointe de piment donnent aux nuggets un parfum de street-food asiatique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Si la feuille de riz trempe trop, ou si les crevettes sont mixées en purée, les nuggets deviennent mous et gras.

Variantes, conservation et batch cooking de vos nuggets de crevettes

On peut parfumer la farce avec coriandre, menthe ou citronnelle, puis conserver les nuggets crus quelques heures au frais et les réchauffer cuits au four ou à l’Airfryer.