Mont d’Or au four : ce geste avec la boîte en bois change tout et fait oublier la raclette à vos invités

Quand il a posé au centre de la table un mont d'or au four encore enfermé dans sa boîte, ses invités ont retenu leur souffle. En quelques minutes et un geste déroutant, le fromage est devenu si coulant que même les plus sceptiques ont lâché la fourchette pour la cuillère.

Quand la petite boîte en bois est sortie du four, fermée, un parfum de sapin chaud et de crème a figé la tablée. Personne ne s’attendait à ce qui allait suivre.

À l’ouverture, le Mont d’Or s’est effondré en vague dorée ; les convives ont reposé leur fourchette pour attraper une cuillère. Ce mont d’or au four, ultra coulant, tient surtout à un geste très simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 Mont d’Or AOP 500 g, dans sa boîte en bois

✅ 800 g de pommes de terre grenaille, cuisson vapeur

✅ 4 c. à soupe de vin blanc sec du Jura, 1 gousse d’ail

✅ 200 à 250 g de charcuterie, sel fin, poivre du moulin

Le geste qui change tout : garder le Mont d’Or dans sa boîte en bois

Pour une vraie « boîte chaude mont d’or », on garde le Vacherin du Haut-Doubs dans sa boîte d’épicéa. Le bois isole comme un petit caquelon ; inutile de démouler ou de découper la croûte. On enlève seulement le couvercle, on emballe la base dans du papier aluminium, puis on cuit à 200 °C environ 15 minutes, jusqu’à obtenir un cœur bien tremblant.

La croûte lavée dore légèrement et reste comestible ; elle apporte un goût plus typé. Au service, il suffit de l’inciser en croix et de plonger la cuillère dans la pâte fondue.

La recette express : mont d’or au four dans sa boîte, version à la cuillère

On sort le Mont d’Or 30 minutes avant, on lance les grenailles et la charcuterie, puis on enfourne le mont d’or au four dans sa boîte. En version mont d’or air fryer ; 180 °C, ou mont d’or micro-ondes dans un plat, jamais dans la boîte en bois. Pour réchauffer un reste, 150 °C, 10 minutes dans sa boîte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le Mont d’Or, rincer les grenailles, lancer la vapeur. Technique : Ôter film et couvercle, caler la boîte, entourer d’aluminium. Cuisson : Piquer le fromage, ajouter ail et vin blanc, enfourner. Finition : Laisser reposer 5 minutes, fendre la croûte, servir au centre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 35 min 🔍 Le secret de l’expert La boîte agit comme une mini-cocotte ; le bois isole, la croûte garde la vapeur et la chaleur reste douce. Résultat ; une pâte lisse et coulante, jamais grasse ni sèche. ✨ Le twist gourmand : Gourmandise maximale ; au sortir du four, ajouter quelques champignons poêlés ou une pincée de truffe râpée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Interdit ; démouler le fromage pour le cuire, ou le passer au micro-ondes dans sa boîte métallique.

Pommes de terre, charcuterie, légumes… les accompagnements qui font oublier la raclette

En accompagnement mont d’or, on pense grenailles, pain de campagne et charcuterie de montagne, jambon fumé ou saucisse de Morteau. Légumes rôtis, salade verte et quelques champignons des bois apportent fraîcheur et relief.