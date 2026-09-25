Batch cooking : ces 10 recettes prêtes en 2 h changent vos dîners de la semaine, si vous évitez ce geste interdit

En deux heures de batch cooking le dimanche, vous préparez 10 recettes d’automne pour toute la famille. De quoi assurer des dîners variés toute la semaine sans stress.

Odeur de courge rôtie, notes de gingembre qui montent de la casserole et vapeur de bouillon qui nappe la cuisine… Pendant que tout mijote, on imagine déjà les dîners de la semaine, prêts à être sortis du réfrigérateur en un geste. Plus de pâtes avalées à la va-vite devant l’ordinateur.

Avec une session de batch cooking bien pensée, on prépare en deux heures un dahl onctueux, un velouté généreux, un curry parfumé, du poulet rôti, un saumon au quinoa et même un dessert de pommes au four. Dix recettes simples, variées, qui transforment le dimanche en arme secrète contre les soirs pressés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumineuses : 250 g lentilles corail, 250 g lentilles cuites, 400 g pois chiches

✅ Céréales : 250 g épeautre, 250 g boulgour, 250 g quinoa, 200 g riz basmati

✅ Légumes d’automne : butternut, potimarron, brocoli, épinards, poireaux, patates douces, pommes

✅ Protéines & fromages : 4 filets de poulet, 4 pavés de saumon, œufs, feta, chèvre, lait de coco, épices

Batch cooking : 10 recettes simples pour manger varié toute la semaine sans passer des heures en cuisine

Le principe est simple : on prépare dix bases complémentaires, plutôt que la même marmite trois jours de suite. On alterne légumineuses, céréales, volaille, poisson et recettes végétariennes pour ne jamais avoir l’impression de manger deux fois le même plat.

D’un côté, les grands réconforts d’automne – dahl de lentilles corail et courge butternut, velouté de potimarron, gratin de brocoli, curry de pois chiches aux épinards. De l’autre, des plats “prêts à assembler” : poulet rôti aux champignons et boulgour, quiche sans pâte aux poireaux et chèvre, saumon sur lit de courge rôtie et quinoa, boulettes de lentilles et carottes, sans oublier les pommes au four servies avec un yaourt.

Batch cooking : 10 recettes simples pour manger varié toute la semaine sans passer des heures en cuisine

Pour que la session reste fluide, on fait travailler le four en continu et les casseroles en parallèle. On commence par tout ce qui rôtit ou gratine, puis on laisse mijoter les plats en sauce pendant que les céréales cuisent presque toutes seules.

Résultat : environ deux heures de cuisine, vaisselle comprise, pour remplir le réfrigérateur de boîtes prêtes à réchauffer. Le soir, on se contente de réassembler : un bol de velouté, une part de quiche avec salade verte, un curry vite réchauffé avec du riz fraîchement cuit ; cinq à dix minutes suffisent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, aligner les boîtes, découper tous les légumes. Technique : Enfourner courges, patates douces, gratin, quiche, poulet, boulettes et pommes en vagues successives. Cuisson : Pendant que le four tourne, lancer dahl, velouté et curry, puis cuire épeautre, boulgour, quinoa et riz. Finition : Laisser tiédir, portionner, étiqueter ; congeler d’emblée dahl, curry et boulettes prévus en fin de semaine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 2 h 🔍 Le secret de l’expert On laisse les plats tiédir avant de fermer les boîtes : moins de condensation, des textures qui restent nettes, et des mijotés (dahl, curry) encore plus parfumés le lendemain. ✨ Le twist gourmand : Garder un petit kit de finitions au frais : herbes fraîches, citron, graines torréfiées, fromage râpé, sauce yaourt ; une minute au moment de servir, et chaque plat change de visage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assembler d’avance salades, yaourt et poisson ; vinaigrette, yaourt, salade verte et saumon doivent toujours rester séparés jusqu’au dernier moment.

Batch cooking : 10 recettes simples pour manger varié toute la semaine sans passer des heures en cuisine

Côté organisation, on place le saumon au quinoa et la salade d’épeautre patate douce feta en début de semaine. Le poulet rôti, la quiche et le gratin suivent. Le dahl, le curry et les boulettes supportent très bien la congélation : on les met au froid profond dès qu’ils sont refroidis pour les derniers jours.

Autre réflexe payant : ne pas assaisonner trop tôt. La vinaigrette de la salade reste en bocal, le citron vert n’arrive sur le curry qu’au service, le yaourt attend au frais à côté des pommes au four. Quelques graines sur le velouté, une tranche de pain complet ou un œuf poché sur le dahl suffisent à réinventer l’assiette sans toucher à l’emploi du temps.