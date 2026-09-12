Ce batch cooking du dimanche vous évite la galère des soirs de semaine et suffit pour 5 dîners maison express
Dimanche soir, une grande cocotte de légumes mijote pendant que les familles pressées imaginent leur batch cooking pour 4 personnes. Et si cette base unique transformait cinq soirs de semaine sans vous recoller une heure de cuisine ?
Le dimanche soir, quand la maison se pose enfin, une grande cocotte de légumes à la tomate qui mijote embaume la cuisine. Les oignons deviennent doux, les poivrons se font sucrés, les aubergines fondent dans une sauce épaisse qui nappe la cuillère. On entend à peine le frémissement du mijotage, mais on voit déjà les pâtes, le riz et les gnocchis qui attendent leur heure.
La semaine, en revanche, tout va trop vite. On rentre tard, on ouvre le frigo sans inspiration, on rêve d’un dîner prêt en 20 minutes sans sacrifier le fait maison. C’est là qu’un vrai batch cooking malin change tout : une seule grande compotée de légumes le dimanche, cinq dîners différents pour quatre personnes du lundi au vendredi. Et si tout partait d’une seule cocotte bien pensée ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,5 kg de tomates bien mûres, coupées en dés
- ✅ 1 kg de courgettes, en demi-rondelles
- ✅ 2 aubergines moyennes, en cubes
- ✅ 3 poivrons rouges ou jaunes, en lanières
Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche
Le principe est d’une simplicité rassurante : on prépare le dimanche une grande compotée de légumes à la tomate, environ 3,5 kg, bien réduite et parfumée aux herbes de Provence. On la divise en cinq portions de 650 à 750 g ; chacune deviendra la base d’un dîner différent. Lundi, spaghetti à la sauce légumes et bœuf haché façon bolognaise rapide. Mardi, poulet au riz, petits pois et sauce fondante. Mercredi, œufs cocotte façon chakchouka avec pommes de terre rôties et feta. Jeudi, quesadillas croustillantes haricots–maïs–cheddar. Vendredi, gratin de gnocchis au thon et mozzarella filante.
Ce batch cooking 5 dîners pour 4 personnes tient dans 1 h 15 de cuisine, dont une bonne part de mijotage doux presque sans surveillance. Ensuite, chaque soir, on assemble en 15 à 25 minutes : un féculent, une protéine, la base de légumes et un topping gourmand. Moins de vaisselle, moins d’achats de dernière minute, plus de vraies soirées.
Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche
Le dimanche, on coupe tous les légumes, puis on fait revenir oignons, carottes et ail dans l’huile. On ajoute courgettes, aubergines, poivrons, tomates fraîches et concassées, sel, poivre et herbes de Provence. La compotée mijote environ 45 minutes, couvercle entrouvert, jusqu’à ce qu’elle soit épaisse et brillamment rouge, assez dense pour enrober des pâtes. On termine avec un bouquet de basilic ou de persil. Refroidissement rapide ensuite : on laisse tiédir, puis on répartit en cinq boîtes peu profondes. Lundi à mercredi vont au réfrigérateur ; jeudi et vendredi partent directement au congélateur, dans des boîtes étiquetées prêtes à rejoindre la poêle ou le four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper tous les légumes, lancer oignons, carottes et ail dans une grande cocotte avec l’huile.
- Technique : Ajouter le reste des légumes, tomates, herbes de Provence, assaisonner et laisser compoter à feu doux.
- Cuisson : Mijoter environ 45 minutes, jusqu’à texture fondante et sauce qui nappe la cuillère.
- Finition : Ajouter les herbes fraîches, portionner en cinq boîtes, puis réfrigérer ou congeler selon le jour prévu.
Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche
Pour tenir la distance du lundi au vendredi, on joue l’organisation. Les trois premières portions restent au frais, bien couvertes ; les deux autres sont congelées dès qu’elles sont froides. La veille, on passe simplement une boîte du congélateur au réfrigérateur ; le dîner du lendemain est déjà à moitié prêt. On réchauffe la base à la poêle ou au four, jusqu’à frémissement, avant d’ajouter viande, œufs, haricots ou gnocchis.
Pour éviter l’impression de manger la même sauce tous les soirs, on varie le duo féculent–protéine et la finition : parmesan sur les spaghetti, jus de citron et persil avec le poulet, feta sur les œufs, cheddar filant dans les quesadillas, mozzarella gratinée et roquette le vendredi. Une seule cocotte le dimanche, cinq assiettes qui ne se ressemblent pas vraiment.
En bref
- 🍽️ Le dimanche, une famille de 4 personnes prépare une grande cocotte pour un batch cooking 5 dîners du lundi au vendredi.
- ⏲️ Une compotée de légumes à la tomate, portionnée puis réfrigérée ou congelée, sert de base rapide à des repas variés chaque soir.
- 🥦 L’association base de légumes, féculent, protéine et touche gourmande compose cinq assiettes distinctes dont les détails réservent encore quelques surprises.
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