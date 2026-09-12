Ce batch cooking du dimanche vous évite la galère des soirs de semaine et suffit pour 5 dîners maison express

Dimanche soir, une grande cocotte de légumes mijote pendant que les familles pressées imaginent leur batch cooking pour 4 personnes. Et si cette base unique transformait cinq soirs de semaine sans vous recoller une heure de cuisine ?

Le dimanche soir, quand la maison se pose enfin, une grande cocotte de légumes à la tomate qui mijote embaume la cuisine. Les oignons deviennent doux, les poivrons se font sucrés, les aubergines fondent dans une sauce épaisse qui nappe la cuillère. On entend à peine le frémissement du mijotage, mais on voit déjà les pâtes, le riz et les gnocchis qui attendent leur heure.

La semaine, en revanche, tout va trop vite. On rentre tard, on ouvre le frigo sans inspiration, on rêve d’un dîner prêt en 20 minutes sans sacrifier le fait maison. C’est là qu’un vrai batch cooking malin change tout : une seule grande compotée de légumes le dimanche, cinq dîners différents pour quatre personnes du lundi au vendredi. Et si tout partait d’une seule cocotte bien pensée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,5 kg de tomates bien mûres, coupées en dés

✅ 1 kg de courgettes, en demi-rondelles

✅ 2 aubergines moyennes, en cubes

✅ 3 poivrons rouges ou jaunes, en lanières

Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche

Le principe est d’une simplicité rassurante : on prépare le dimanche une grande compotée de légumes à la tomate, environ 3,5 kg, bien réduite et parfumée aux herbes de Provence. On la divise en cinq portions de 650 à 750 g ; chacune deviendra la base d’un dîner différent. Lundi, spaghetti à la sauce légumes et bœuf haché façon bolognaise rapide. Mardi, poulet au riz, petits pois et sauce fondante. Mercredi, œufs cocotte façon chakchouka avec pommes de terre rôties et feta. Jeudi, quesadillas croustillantes haricots–maïs–cheddar. Vendredi, gratin de gnocchis au thon et mozzarella filante.

Ce batch cooking 5 dîners pour 4 personnes tient dans 1 h 15 de cuisine, dont une bonne part de mijotage doux presque sans surveillance. Ensuite, chaque soir, on assemble en 15 à 25 minutes : un féculent, une protéine, la base de légumes et un topping gourmand. Moins de vaisselle, moins d’achats de dernière minute, plus de vraies soirées.

Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche

Le dimanche, on coupe tous les légumes, puis on fait revenir oignons, carottes et ail dans l’huile. On ajoute courgettes, aubergines, poivrons, tomates fraîches et concassées, sel, poivre et herbes de Provence. La compotée mijote environ 45 minutes, couvercle entrouvert, jusqu’à ce qu’elle soit épaisse et brillamment rouge, assez dense pour enrober des pâtes. On termine avec un bouquet de basilic ou de persil. Refroidissement rapide ensuite : on laisse tiédir, puis on répartit en cinq boîtes peu profondes. Lundi à mercredi vont au réfrigérateur ; jeudi et vendredi partent directement au congélateur, dans des boîtes étiquetées prêtes à rejoindre la poêle ou le four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper tous les légumes, lancer oignons, carottes et ail dans une grande cocotte avec l’huile. Technique : Ajouter le reste des légumes, tomates, herbes de Provence, assaisonner et laisser compoter à feu doux. Cuisson : Mijoter environ 45 minutes, jusqu’à texture fondante et sauce qui nappe la cuillère. Finition : Ajouter les herbes fraîches, portionner en cinq boîtes, puis réfrigérer ou congeler selon le jour prévu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & charge mentale 1 h 15 + 15 à 25 min / soir 🔍 Le secret de l’expert Le mijotage long concentre les saveurs : l’eau s’évapore, les sucres naturels des légumes se caramélisent légèrement, la sauce gagne en corps et accroche mieux pâtes, riz ou gnocchis. Réchauffée avec du bœuf, du poulet ou du thon, elle se parfume des sucs de cuisson et prend chaque soir une personnalité différente, sans refaire la base. ✨ Le twist gourmand : Rôtir aubergines, courgettes et poivrons 20 à 25 minutes à 200 °C avant de les mettre en cocotte ; ce passage au four apporte un côté fumé, presque grillé, qui donne l’impression d’un plat de bistrot toute la semaine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser la sauce trop aqueuse ou refroidir en bloc dans la cocotte ; on risque une base fade, qui détrempe pâtes et tortillas, et un refroidissement trop lent. Toujours bien faire réduire, puis portionner en boîtes peu profondes et ne réchauffer que la quantité nécessaire.

Cinq dîners pour quatre personnes du lundi au vendredi : tout part de la même chose préparée le dimanche

Pour tenir la distance du lundi au vendredi, on joue l’organisation. Les trois premières portions restent au frais, bien couvertes ; les deux autres sont congelées dès qu’elles sont froides. La veille, on passe simplement une boîte du congélateur au réfrigérateur ; le dîner du lendemain est déjà à moitié prêt. On réchauffe la base à la poêle ou au four, jusqu’à frémissement, avant d’ajouter viande, œufs, haricots ou gnocchis.

Pour éviter l’impression de manger la même sauce tous les soirs, on varie le duo féculent–protéine et la finition : parmesan sur les spaghetti, jus de citron et persil avec le poulet, feta sur les œufs, cheddar filant dans les quesadillas, mozzarella gratinée et roquette le vendredi. Une seule cocotte le dimanche, cinq assiettes qui ne se ressemblent pas vraiment.