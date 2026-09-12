Vous mettez encore beurre et crème dans votre gâteau au chocolat ? Ce pot déjà ouvert au frigo le garde fondant 3 jours

Tes gâteaux au chocolat maison sèchent en 24 heures alors que le pot de mayonnaise entamé dort dans la porte du frigo. Et si ce duo improbable changeait trois jours de dessert ?

Tout le monde fait fondre du beurre dans son gâteau au chocolat : ce pot déjà ouvert au frigo tient la mie humide trois jours

Un gâteau au chocolat qui embaume la cuisine, croûte fine, mie sombre qui semble presque trembler sous le couteau. On se sert encore le soir même ; le lendemain, pourtant, les bords commencent déjà à sécher, les miettes s’effritent dans l’assiette. La faute, le plus souvent, au duo beurre + crème, aussi généreux en bouche que capricieux dans le temps.

Pendant ce temps, un petit pot de mayonnaise ouvert traîne dans la porte du frigo, qu’on réserve aux sandwichs pressés. Et si c’était lui, l’allié discret d’un gâteau au chocolat qui reste vraiment moelleux trois jours, sans goût de sauce froide ni technique compliquée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 220 g de farine + 60 g de cacao non sucré

✅ 180 g de sucre, 1 sachet de levure, ½ c. à café de bicarbonate, sel

✅ 2 œufs + 220 à 240 g de mayonnaise entière nature

✅ 180 ml d’eau chaude ou de café + 1 c. à café de vanille

Pourquoi ton gâteau au chocolat sèche dès le lendemain

Dans un gâteau classique, le beurre fond au four puis se fige en refroidissant. La mie reste souple quelques heures, avant que les graisses durcies et l’amidon ne resserrent la structure. Même en ajoutant de la crème, riche en eau, on finit avec des bords secs et un centre qui s’émiette.

La mayonnaise, elle, est une émulsion d’huile, de jaunes d’œufs et d’un peu d’acide. La lécithine des jaunes permet à l’huile d’enrober finement la farine, limite le gluten et garde l’eau prisonnière. L’huile restant fluide à température ambiante, la mie ne se fige pas : elle demeure tendre jusqu’au troisième jour.

La recette testée : gâteau au chocolat à la mayonnaise (moelleux 3 jours)

Concrètement, on remplace le beurre fondu et la crème par un pot de mayonnaise entière nature, même déjà entamé. On mélange d’abord les poudres, puis on fouette la mayonnaise avec les œufs, l’eau ou le café et la vanille. On verse le liquide sur la farine, sans insister. Cette pâte très simple, travaillée dans un seul saladier, donne un gâteau dense, brillant, au fondant presque « brownie » le premier jour.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le moule, préchauffer à 180 °C, mélanger toutes les poudres. Technique : Fouetter œufs, mayonnaise, vanille et eau chaude jusqu’à texture lisse. Cuisson : Verser sur les ingrédients secs, mélanger brièvement, couler dans le moule, enfourner 28 à 32 minutes. Finition : Laisser tiédir, démouler sur grille, napper éventuellement de chocolat, conserver sous cloche.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La mayonnaise réunit huile et œufs émulsionnés, gaine la farine et retient durablement l’eau. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié de l’eau par du café doux intensifie le goût chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mayo allégée, aromatisée ou cuisson trop longue : triple garantie de sécheresse.

Astuces d’expert, twists et variantes

On choisit impérativement une mayonnaise entière, nature, sans moutarde ni herbes. Éviter les versions allégées. Le gâteau se garde sous cloche à température ambiante fraîche deux jours, puis au frigo jusqu’au quatrième, bien enveloppé.

Sources Top Santé

«Ce gateau au chocolat est 3 fois moins calorique grace a ce legume star de saison»