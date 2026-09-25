Ce bol de riz coco-curry au bœuf prêt en 30 min réchauffe mes soirées : le geste interdit à éviter à tout prix

Aux premiers soirs frais, ce bol de riz au bœuf et bouillon coco-curry s’invite à table en moins de 30 minutes. Un détail de cuisson suffit à le faire passer du quotidien à l’effet resto.

Quand l’air fraîchit le soir, on a envie de bols fumants qui sentent le curry, le lait de coco et la viande grillée. Sur la table, ce riz bien chaud, arrosé d’un bouillon coco‑curry doré, embaume la cuisine et fait déjà taire les conversations.

Dès les premiers soirs frais, on ressort ce bol de riz au bœuf et bouillon coco‑curry : un bol complet réconfortant, riz moelleux, bœuf caramélisé, garnitures croquantes et citron vert. Avec les bons gestes, ce rendu façon resto est à portée de casserole.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz blanc cru (thaï ou basmati)

✅ 500 g de bœuf haché ou finement émincé

✅ 400 ml de lait de coco entier + 400 ml d’eau

✅ 1 c. à soupe de pâte de curry rouge + 3 c. à soupe de sauce soja

Les ingrédients pour un bol coco-curry généreux (4 personnes)

La base, c’est 300 g de riz blanc cuits par cuisson du riz par absorption avec 600 ml de bouillon, un petit oignon, une gousse d’ail, une feuille de laurier et un filet d’huile. Le riz ressort parfumé et bien détaché, prêt à boire le bouillon coco‑curry.

On ajoute 500 g de bœuf doré avec sauce soja, miel et gingembre frais râpé, un bouillon au lait de coco entier, pâte de curry rouge, eau et cube de bouillon, puis des garnitures croquantes de légumes et d’herbes fraîches avec graines de sésame et citron vert.

Le bol de riz au bœuf et bouillon coco-curry, prêt en 30 minutes

Le principe est simple : pendant que le riz gonfle doucement sous couvercle, on laisse frémir le bouillon coco‑curry à feu doux et on saisit le bœuf à feu vif. Le temps de cuisson du riz (13 minutes plus 5 de repos) suffit pour obtenir un bœuf caramélisé par réaction de Maillard et un bouillon velouté qui ne tranche pas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz, le faire revenir dans l’huile avec oignon, ail, laurier puis bouillon. Technique : Dans une casserole, chauffer pâte de curry, gingembre, soja, ajouter lait de coco, eau, cube, beurre de cacahuète. Cuisson : Saisir vivement le bœuf avec sauce soja, miel et gingembre jusqu’à légère caramélisation. Finition : Répartir le riz dans les bols, ajouter le bœuf, verser le bouillon puis garnir de légumes, herbes, sésame et citron vert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert L’astuce, c’est de tout cuire séparément : riz au bouillon chaud, bœuf saisi à feu vif, lait de coco juste frémissant pour un bouillon lisse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de beurre de cacahuète et un œuf mollet par bol. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas remuer le riz, ni faire bouillir le lait de coco, ni laisser le bœuf mijoter dans le bouillon.

Variantes, batch cooking et options veggie autour du bol

On remplace une partie du bœuf par champignons, tofu ou poulet, adapte la pâte de curry et prépare bouillon et viande à l’avance ; le riz cuit, lui, se garde au frais et se mange sous 24 h.