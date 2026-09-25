Ce tiramisu chocolat au Nutella : l’astuce croustillante qui fera croire à tous vos invités qu’il sort d’une pâtisserie

Préparé la veille, ce tiramisu tout chocolat s’habille de couches nettes café, ganache et mascarpone, digne d’une vitrine de pâtisserie. Un croustillant cornflakes–Nutella ajouté au dernier instant crée la surprise à table.

Une crème au mascarpone qui sent le café et le chocolat, une ganache noire qui brille, et dessus… des céréales qui craquent net sous la cuillère. Quand le plat arrive sur la table, on pense à une coupe de pâtisserie tant les couches sont nettes.

En coulisses, on part pourtant d’un tiramisu tout chocolat très simple, préparé la veille. Le secret ; des cornflakes nature enrobés de Nutella, de chocolat noir et de beurre demi-sel, versés juste avant de passer à table. Effet pâtisserie et contraste fondant‑croustillant qui change tout au service.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Biscuits cacao : 2 blancs, 2 jaunes, 45 g sucre, 50 g farine, 10 g cacao

✅ Crème mascarpone : 250 g mascarpone, 3 jaunes, 34 g sucre, meringue italienne ou chantilly

✅ Café et ganache : 160 ml café fort, 15 ml rhum, 125 ml crème, 110 g chocolat noir

✅ Croustillant : 70 g cornflakes, 100 g Nutella, 40 g chocolat noir, 14 g beurre demi-sel

Tiramisu chocolat cornflakes Nutella : l’astuce qui fait croire à un dessert de pâtisserie

La base de ce tiramisu chocolat cornflakes Nutella ; des biscuits à la cuillère au cacao faits maison imbibés de café fort, une ganache au chocolat noir à 70 % et une crème mascarpone légère. Monté dans un plat d’environ 1,2 litre, il garde l’esprit convivial du tiramisu, mais le dessus croustillant fait penser à une pâtisserie.

Tiramisu chocolat cornflakes Nutella : la méthode pour un cœur fondant et un dessus ultra croustillant

Pour la texture, on sèche d’abord les biscuits ; cuits à 200 °C puis laissés dans le four entrouvert, ils absorbent le café sans se défaire. La crème mascarpone se monte avec des jaunes sucrés et une meringue italienne, sucre cuit à 116 °C versé sur des blancs montés. La ganache, tiédie, forme enfin une couche chocolatée nette entre deux nappes de crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer les biscuits cacao maison et les cuire 12–15 min à 200 °C. Technique : Faire le café fort, la ganache crème chaude + chocolat noir et la crème mascarpone. Cuisson : Tremper vite les biscuits dans le café froid, puis alterner biscuits, crème, ganache dans le plat. Finition : Après 6 h au frais, enrober les cornflakes de Nutella, chocolat, beurre demi-sel et les verser dessus.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient au dosage de l’humidité. Les biscuits séchés boivent le café sans s’effondrer, la crème montée avec meringue italienne se raffermit au froid, et la coque Nutella–chocolat–beurre garde les cornflakes croquants. ✨ Le twist gourmand : Noisettes torréfiées ou zeste d’orange fin donnent une touche personnelle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les cornflakes trop tôt et mettre le plat au réfrigérateur ; ils ramollissent. Même effet en trempant trop longtemps les biscuits dans le café.

Tiramisu chocolat cornflakes Nutella : service, conservation et variantes futées

Le tiramisu monté se garde trois à quatre jours au réfrigérateur, bien couvert, sans la couche croustillante. Les cornflakes chocolatés restent à température ambiante, dans une boîte hermétique, puis sont versés au dernier moment sur le plat ou sur chaque part.