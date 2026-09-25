Potager : ce geste que les maraîchers font après la récolte vous évite un mois de bêchage au printemps
À l’automne, la plupart des potagers restent avec une terre nue qui se compacte tout l’hiver. Les maraîchers, eux, ont un geste simple qui change tout au printemps.
Fin septembre, le spectacle est le même dans beaucoup de potagers : les pieds de tomates arrachés, les courgettes fatiguées, des rangs clairsemés… et entre eux, de larges bandes de terre grisâtre. On range les outils en se disant que la terre va “se reposer” tout l’hiver.
Dans les champs de maraîchers, c’est tout l’inverse. Dès la dernière cagette remplie, un autre geste suit aussitôt, discret mais décisif : le sol est recouvert. Ce réflexe change tout au printemps et évite des heures de bêchage. C’est ce geste que l’on peut adopter, même dans un petit jardin.
Pourquoi une terre nue en hiver abîme votre potager
Une terre nue en hiver n’est pas au repos, elle se dégrade. La pluie frappe directement la surface, casse les petits grumeaux et crée une croûte dure : c’est la fameuse “battance”. L’eau ruisselle au lieu de pénétrer, l’air circule mal et, à chaque passage, le pied tasse encore un peu plus le sol.
Le gel a terminé le travail : l’eau contenue dans la terre gèle puis dégèle, la structure se brise, les mottes se collent. Résultat au printemps : une plaque compacte, parfois craquelée, que l’on doit casser à la bêche avant même de pouvoir semer. Pendant ce temps, vers de terre et microfaune ont fui en profondeur, faute de restes végétaux à manger.
Le réflexe des maraîchers : un sol jamais nu, même entre deux cultures
Dans les exploitations professionnelles, une règle s’est imposée : “aucune parcelle ne reste nue plus de quelques jours après une récolte”. Pause Maison (Ouest-France) rappelle que ce principe de sol couvert en permanence copie la nature : en forêt ou en prairie, le sol est toujours protégé par des feuilles, des herbes couchées, des débris végétaux.
Au potager, cette couverture prend deux formes. Soit un paillage posé juste après la récolte (paille, feuilles mortes broyées, bois raméal fragmenté), soit une “couverture vivante” avec des salades d’automne, des épinards, des radis d’hiver ou des navets semés en relais. Dans les deux cas, la terre reste à l’abri et continue à se nourrir doucement tout l’hiver.
Passer à l’action : le bon paillage juste après la récolte
Ce week-end suffit pour tout changer. Après avoir retiré les résidus malades, on garde les tiges saines, on griffe légèrement la surface sans retourner la terre, puis on pose le paillis en couche homogène. Trois matériaux simples font merveille : la paille, les feuilles mortes broyées, le bois raméal fragmenté (BRF).
- Paille avant tomates, courges ou pommes de terre : elle protège bien et se décompose lentement.
- Feuilles mortes broyées avant carottes, poireaux ou racines : elles gardent l’humidité sans étouffer.
- BRF autour des fraisiers ou petits fruits : parfait pour les zones peu travaillées.
On évite simplement les couches trop épaisses ou trop fraîches qui gardent l’humidité et attirent limaces et moisissures. Au retour des beaux jours, la terre aura gardé son moelleux : il suffira d’écarter le paillis pour semer ou planter, sans casser son dos.
Sources
En bref
- 🍂 Fin septembre, de nombreux potagers français affichent des planches vides alors que les maraîchers gardent un sol actif pour préparer le printemps.
- 🛠 Les pros interviennent dès la dernière récolte avec un geste précis sur la terre nue en hiver, limitant battance, tassement et corvées de bêchage.
- 🌱 Matériaux utilisés, bon timing, erreurs fréquentes et bénéfices concrets au printemps restent à saisir pour transformer un simple carré en véritable sol vivant.
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