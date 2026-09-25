Potager : ce geste que les maraîchers font après la récolte vous évite un mois de bêchage au printemps

À l’automne, la plupart des potagers restent avec une terre nue qui se compacte tout l’hiver. Les maraîchers, eux, ont un geste simple qui change tout au printemps.

Fin septembre, le spectacle est le même dans beaucoup de potagers : les pieds de tomates arrachés, les courgettes fatiguées, des rangs clairsemés… et entre eux, de larges bandes de terre grisâtre. On range les outils en se disant que la terre va “se reposer” tout l’hiver.

Dans les champs de maraîchers, c’est tout l’inverse. Dès la dernière cagette remplie, un autre geste suit aussitôt, discret mais décisif : le sol est recouvert. Ce réflexe change tout au printemps et évite des heures de bêchage. C’est ce geste que l’on peut adopter, même dans un petit jardin.

Pourquoi une terre nue en hiver abîme votre potager

Une terre nue en hiver n’est pas au repos, elle se dégrade. La pluie frappe directement la surface, casse les petits grumeaux et crée une croûte dure : c’est la fameuse “battance”. L’eau ruisselle au lieu de pénétrer, l’air circule mal et, à chaque passage, le pied tasse encore un peu plus le sol.

Le gel a terminé le travail : l’eau contenue dans la terre gèle puis dégèle, la structure se brise, les mottes se collent. Résultat au printemps : une plaque compacte, parfois craquelée, que l’on doit casser à la bêche avant même de pouvoir semer. Pendant ce temps, vers de terre et microfaune ont fui en profondeur, faute de restes végétaux à manger.

Le réflexe des maraîchers : un sol jamais nu, même entre deux cultures

Dans les exploitations professionnelles, une règle s’est imposée : “aucune parcelle ne reste nue plus de quelques jours après une récolte”. Pause Maison (Ouest-France) rappelle que ce principe de sol couvert en permanence copie la nature : en forêt ou en prairie, le sol est toujours protégé par des feuilles, des herbes couchées, des débris végétaux.

Au potager, cette couverture prend deux formes. Soit un paillage posé juste après la récolte (paille, feuilles mortes broyées, bois raméal fragmenté), soit une “couverture vivante” avec des salades d’automne, des épinards, des radis d’hiver ou des navets semés en relais. Dans les deux cas, la terre reste à l’abri et continue à se nourrir doucement tout l’hiver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps au printemps jusqu’à 1 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En couvrant la terre dans la semaine qui suit la récolte avec 3 à 5 cm de paillis (paille, feuilles mortes, BRF) ou quelques rangs de légumes d’automne, on la protège de la battance et du gel. La vie microbienne reste active, le sol reste meuble : au printemps, un simple coup de griffe remplace la grosse séance de bêchage. 💡 Le petit plus : Alterner paillage et quelques semis d’épinards ou de salades d’hiver sur les planches libérées : on nourrit le sol tout en remplissant encore le panier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les planches nues tout l’hiver en pensant « laisser reposer » la terre : pluie, gel et mauvaises herbes la transforment en bloc dur à travailler.

Passer à l’action : le bon paillage juste après la récolte

Ce week-end suffit pour tout changer. Après avoir retiré les résidus malades, on garde les tiges saines, on griffe légèrement la surface sans retourner la terre, puis on pose le paillis en couche homogène. Trois matériaux simples font merveille : la paille, les feuilles mortes broyées, le bois raméal fragmenté (BRF).

Paille avant tomates, courges ou pommes de terre : elle protège bien et se décompose lentement.

Feuilles mortes broyées avant carottes, poireaux ou racines : elles gardent l’humidité sans étouffer.

BRF autour des fraisiers ou petits fruits : parfait pour les zones peu travaillées.

On évite simplement les couches trop épaisses ou trop fraîches qui gardent l’humidité et attirent limaces et moisissures. Au retour des beaux jours, la terre aura gardé son moelleux : il suffira d’écarter le paillis pour semer ou planter, sans casser son dos.

Sources Marie France

«Ne rangez pas vos graines ce maraicher seme encore epinards et radis dhiver en plein mois daout»