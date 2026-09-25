Terrasse en bois qui grise : ce n’est pas la pluie le vrai coupable, octobre est le dernier mois pour sauver sa couleur
Votre terrasse en bois grise après l’été vous semble lessivée par la pluie ? En octobre, un simple rituel ciblé peut encore stopper ce qui l’use vraiment.
En octobre, beaucoup de terrasses en bois prennent ce voile gris qui gâche l’envie de prolonger les soirées dehors. On accuse aussitôt la saison des pluies, persuadé que les averses ont rincé toute la chaleur du bois et abîmé les lames une à une.
En réalité, cette terrasse en bois grise raconte surtout l’été qu’elle vient de traverser. Avant que le froid, l’humidité permanente et le gel ne s’installent, octobre reste le tout dernier moment pour comprendre ce qui l’attaque vraiment… et stopper le processus pour plusieurs saisons.
Ce n’est pas la pluie qui grise votre terrasse, mais les rayons du soleil
Contrairement aux idées reçues, l’eau ne décolore pas le bois, elle ne fait que passer. Les vrais coupables sont les rayons UV qui frappent la surface tout l’été. Ils cassent la lignine, ce “ciment” naturel qui donne sa couleur et sa tenue aux fibres, laissant une fine couche de cellules mortes.
La pluie intervient ensuite comme un simple rinçage : elle emporte ces fibres abîmées et rend le grisaillement plus visible. Une terrasse en bois qui vire au gris argenté reste saine en profondeur ; à distinguer des zones noires ou verdâtres, liées à des champignons, des mousses ou à une mauvaise ventilation.
Nettoyer en douceur : le premier geste pour rattraper une terrasse en bois grise
Nous avons tous déjà frotté frénétiquement ou sorti le nettoyeur haute pression pour “ravoir” des lames ternes. Mieux vaut pourtant un nettoyage doux : balai-brosse à poils durs, 50 ml de savon noir écologique pour 5 litres d’eau tiède, puis brossage dans le sens des lames avant un bon rinçage.
Le nettoyeur haute pression, utilisé trop fort, soulève les fibres et accélère le vieillissement du bois. Après le lavage, laissez sécher la terrasse au moins quarante-huit heures, sans pluie annoncée : ce temps de repos permet aux lames de redevenir bien sèches, prêtes à boire le saturateur pigmenté.
Octobre, le bon mois pour offrir un vrai “écran solaire” à votre terrasse
Une fois le bois sec, vient le moment de la protection. Le saturateur pigmenté agit comme une crème solaire : ses pigments forment un filtre qui stoppe une partie des rayons UV avant qu’ils n’attaquent de nouveau la lignine. Il pénètre le bois sans faire de film, donc sans risque d’écaillage.
Octobre offre pile les bonnes conditions : températures douces, bois bien sec après l’été et journées encore assez longues pour travailler. Choisissez deux ou trois jours annoncés secs, appliquez une à deux couches dans le sens des lames, puis renouvelez ce rituel chaque automne ; votre terrasse gardera sa couleur bien plus longtemps.
Sources
En bref
- 🌦️ En octobre, une terrasse en bois grise raconte surtout l’été passé, avec un autre responsable que la pluie qui marque lentement les lames.
- 🧽 Nettoyage doux au savon noir, séchage d’au moins quarante-huit heures puis saturateur pigmenté composent un rituel d’automne capable de transformer l’aspect du bois.
- 🌞 Appliqué au bon moment, ce traitement façon “écran solaire” et son calendrier annuel peuvent retarder longtemps le grisaillement visible de la terrasse.
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