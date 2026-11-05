Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : laisser grossir une courgette au-delà de 20 cm bloque tout le plant en plein été

Tout l’été, des jardiniers laissent leurs courgettes géantes enfler au potager, fiers de leurs monstres verts. Mais ce trophée peut coûter très cher à la récolte.

Au potager, on aime exhiber la photo d’une courgette record, énorme sur la table. En quelques jours, le petit fruit tendre devient une massue verte lourde. Impressionnante, oui… mais cette fierté de jardinier cache souvent une mauvaise nouvelle pour le reste du plant.

En plein été, une courgette peut doubler de volume entre deux visites au potager, et on se retrouve avec une vraie courgette géante. Beaucoup pensent qu’en la laissant grossir, ils «gagnent» de la récolte. En réalité, cette stratégie fait chuter la production et peut même la bloquer alors que la saison bat son plein.

Courgettes géantes : ce qui se passe vraiment dans le plant

La courgette, comme toutes les cucurbitacées, n’a qu’un objectif : former des graines. Quand on laisse un fruit devenir géant, la plante concentre toute sa sève dessus. Le Parisien rappelle ainsi que «les courgettes géantes ont en effet tendance à épuiser la plante, et ainsi, à réduire le rendement de vos plants de courgettes… Voire stopper net leur production !».

Pour le plant, une courgette devenue grosse comme une courge signifie que la mission reproduction est accomplie. Il a alors moins de raison de produire de nouvelles fleurs femelles. La floraison ralentit, puis se fige, et les prochaines courgettes que vous attendiez tout l’été n’apparaissent tout simplement plus.

À quelle taille récolter pour éviter les courgettes géantes ?

Pour relancer sans cesse de nouveaux fruits, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recommande de récolter très vite, quand les fruits mesurent entre 10 et 20 cm, soit quatre jours après la floraison environ. Idéalement, on coupe les courgettes allongées à 15–20 cm et les rondes à 8–10 cm de diamètre. Ce geste se fait le matin, tous les deux à trois jours, avec un couteau ou un sécateur propre, en laissant toujours un petit bout de pédoncule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Rendement du potager Récoltes soutenues 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cueillant souvent de petites courgettes, le plant reçoit un signal de manque de graines et relance la floraison, ce qui maintient une fructification régulière tout l’été. 💡 Le petit plus : Cueillir le matin garantit une peau bien tendue et permet de repérer au passage les fruits cachés sous le feuillage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une courgette atteindre 40 cm en pensant augmenter la récolte.

Que faire des courgettes déjà géantes (et comment les éviter) ?

Si une courgette a déjà la taille d’une batte de baseball, pas de panique : elle reste comestible, mais beaucoup moins agréable. En grossissant, «elles produisent des graines de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses, qui finissent par créer une poche dense et fibreuse au cœur du fruit. Leur peau devient plus dure, et leur chair plus aqueuse et moins savoureuse», rappelle Le Parisien. Avant toute cuisson, goûter toujours un petit morceau cru.

Un goût franchement amer doit alerter : il peut révéler une forte teneur en cucurbitacine, «substance hautement toxique que les cucurbitacées produisent en cas de stress et de surmaturation», avertit Le Parisien ; dans ce cas, on jette. Sinon, ces courgettes géantes se sauvent en les pelant, en les évidant puis en les cuisant longtemps, en farcis, gratin ou soupe mixée. Pour en avoir moins, des plants bien menés comptent : au moins six heures de soleil, paillage, arrosage au pied sans mouiller le feuillage, visite tous les deux jours pour retirer les fruits cachés, couper les feuilles abîmées et repérer les taches blanches d’oïdium.