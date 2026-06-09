Je ne pétris jamais ces petits pains maison et pourtant ils ont une croûte de boulanger : ce geste change tout
À chaque fournée, mes petits pains sans pétrissage font croire qu’ils sortent de la boulangerie. Quel secret de cuisson transforme un simple four en allié croustillant ?
Je n’ai jamais pétri mes petits pains et pourtant ils ont une croûte de boulangerie : voici mon secret
Sur la table, ces petits pains dorés déclenchent toujours la même question : de quelle boulangerie sortent-ils ? La lame traverse une croûte qui craque net, la mie file en beaux filaments tièdes, avec cette odeur de blé chaud qui met tout le monde en appétit.
Pourtant, la pâte n’a jamais été pétrie ; pas de robot, pas d’huile de coude. On joue sur une pâte très hydratée, quelques pliages malins et un coup de vapeur au four. C’est là que naissent ces petits pains sans pétrissage croûte de boulangerie.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 470 g de farine à pain (T55 ou T65)
- ✅ 415 ml d’eau tiède + 5 g de levure boulangère instantanée
- ✅ 9 g de sel fin + 6 à 7 g de sucre (facultatif)
- ✅ 15 g d’huile neutre ou d’huile d’olive douce
Les 5 ingrédients qui font tout (et pourquoi ils sont là)
Ici, chaque élément a sa mission. La farine à pain construit un réseau de gluten qui tient bien la vapeur. L’eau tiède, très présente, permet à la pâte de s’assouplir sans pétrissage. Levure, sel, sucre et huile jouent sur la pousse, le goût et la couleur dorée.
Pas à pas : les petits pains sans pétrissage à la maison
La pâte très hydratée peut surprendre ; elle colle, elle ondule, et c’est justement ce qu’on veut. On se contente de la mélanger, puis on laisse le temps travailler. Les étirements-pliages resserrent la masse, la fermentation la fait buller, et la cuisson vapeur à 200 °C signe la fameuse croûte fine et croustillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger eau tiède, levure, sucre, puis farine et sel, jusqu’à obtenir une pâte collante homogène.
- Technique : Laisser reposer 30 minutes, ajouter l’huile, puis effectuer trois séries espacées d’étirements-pliages doux.
- Cuisson : Après environ 1 h de fermentation, verser la pâte sur le plan fariné, diviser et façonner sans dégazer.
- Finition : Déposer sur plaque, laisser 15 minutes, puis cuire 20 minutes à 200 °C avec coup de vapeur.
Variantes et idées pour la table
Ces petits pains aiment se servir tièdes, avec beurre, confiture ou fromages. Pour changer, on peut ajouter dans la pâte des herbes de Provence, des graines ou une pointe d’ail en poudre, sans modifier les temps ni la méthode.
En bref
- 🍞 À la maison ces petits pains sans pétrissage à croûte de boulangerie misent sur une pâte très hydratée et quelques temps de repos gérés.
- 🔥 Une série d’étirements-pliages et un façonnage délicat remplacent le pétrissage classique pour préserver les bulles et la mie aérée.
- ✨ La cuisson à 200 °C avec coup de vapeur sur plateau brûlant réserve une surprise sur la croûte fine et croustillante de ces pains.
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