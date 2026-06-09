Je ne pétris jamais ces petits pains maison et pourtant ils ont une croûte de boulanger : ce geste change tout

À chaque fournée, mes petits pains sans pétrissage font croire qu’ils sortent de la boulangerie. Quel secret de cuisson transforme un simple four en allié croustillant ?

Je n’ai jamais pétri mes petits pains et pourtant ils ont une croûte de boulangerie : voici mon secret

Sur la table, ces petits pains dorés déclenchent toujours la même question : de quelle boulangerie sortent-ils ? La lame traverse une croûte qui craque net, la mie file en beaux filaments tièdes, avec cette odeur de blé chaud qui met tout le monde en appétit.

Pourtant, la pâte n’a jamais été pétrie ; pas de robot, pas d’huile de coude. On joue sur une pâte très hydratée, quelques pliages malins et un coup de vapeur au four. C’est là que naissent ces petits pains sans pétrissage croûte de boulangerie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 470 g de farine à pain (T55 ou T65)

✅ 415 ml d’eau tiède + 5 g de levure boulangère instantanée

✅ 9 g de sel fin + 6 à 7 g de sucre (facultatif)

✅ 15 g d’huile neutre ou d’huile d’olive douce

Les 5 ingrédients qui font tout (et pourquoi ils sont là)

Ici, chaque élément a sa mission. La farine à pain construit un réseau de gluten qui tient bien la vapeur. L’eau tiède, très présente, permet à la pâte de s’assouplir sans pétrissage. Levure, sel, sucre et huile jouent sur la pousse, le goût et la couleur dorée.

Pas à pas : les petits pains sans pétrissage à la maison

La pâte très hydratée peut surprendre ; elle colle, elle ondule, et c’est justement ce qu’on veut. On se contente de la mélanger, puis on laisse le temps travailler. Les étirements-pliages resserrent la masse, la fermentation la fait buller, et la cuisson vapeur à 200 °C signe la fameuse croûte fine et croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger eau tiède, levure, sucre, puis farine et sel, jusqu’à obtenir une pâte collante homogène. Technique : Laisser reposer 30 minutes, ajouter l’huile, puis effectuer trois séries espacées d’étirements-pliages doux. Cuisson : Après environ 1 h de fermentation, verser la pâte sur le plan fariné, diviser et façonner sans dégazer. Finition : Déposer sur plaque, laisser 15 minutes, puis cuire 20 minutes à 200 °C avec coup de vapeur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le trio pâte très hydratée, repos successifs et étirements-pliages laisse l’eau travailler à notre place. Le réseau de gluten se construit doucement, emprisonne l’air, puis la vapeur du four garde la surface souple avant qu’elle ne fige en croûte fine. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, on peut saupoudrer les petits pains de graines ou d’herbes et ajouter une pincée de sucre dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas rajouter de farine ni zapper la vapeur, sinon la mie se tasse et la croûte reste banale.

Variantes et idées pour la table

Ces petits pains aiment se servir tièdes, avec beurre, confiture ou fromages. Pour changer, on peut ajouter dans la pâte des herbes de Provence, des graines ou une pointe d’ail en poudre, sans modifier les temps ni la méthode.