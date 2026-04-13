Compost prêt en 10 jours : cette poudre grise que beaucoup jettent encore peut tout changer (ou tout ruiner)

Chaque soir, certains jardiniers glissaient une poignée de cendres dans leur compost et juraient l’avoir « prêt » en dix jours. Que faisaient vraiment ces cendres de cheminée compost sur le tas, et jusqu’où peut‑on les imiter sans tout griller ?

On a tous entendu un voisin raconter que chez lui, le compost « prend » en quelques jours, presque comme par magie. Dans un article de Pause Maison (Ouest‑France), on lit ainsi que « Les anciens ajoutaient cette poudre le soir dans leur compost : il était prêt en 10 jours ». Derrière la légende, il y a en réalité un geste très précis.

Cette fameuse poudre n’est autre que des cendres de cheminée, utilisées avec une rigueur de chimiste et non au hasard. Bien dosées, elles réveillent un tas de déchets au sortir de l’hiver et lancent la phase chaude du compost. Reste à savoir quelle quantité, à quel rythme, et comment éviter de « brûler » tout le tas.

Cette poudre des anciens : des cendres de bois triées sur le volet

La bonne poudre grise vient uniquement de cendres de bois naturel non traité, issues d’une cheminée ou d’un poêle domestique. Pas de charbon, pas de palettes, pas de bois peint ni de barbecue gras, qui apporteraient métaux lourds et résidus toxiques dans le tas.

Ces cendres concentrent de la potasse, du calcium, un peu de phosphore et de magnésium ; les agronomes les décrivent comme un engrais minéral qui corrige légèrement l’acidité. Leur pH très basique, autour de 10 à 13, explique leur puissance… et pourquoi le surdosage dérègle vite la vie du compost.

Le rituel du soir pour lancer un compost en 10 jours

Nous avons tous déjà surveillé un compost qui ne chauffe pas, malgré les épluchures et la tonte ajoutées. Pour que les cendres agissent, le tas doit d’abord être bien monté : environ 1 à 2 m³, alternance de déchets « verts » et « bruns », matières coupées finement et humidité type éponge essorée.

Vient ensuite le geste du soir. Les recommandations, relayées par Modes & Travaux, sont claires : ne jamais dépasser 1 litre de cendre par m³ de compost, soit une grosse poignée très fine pour un tas familial, tous les 7 à 10 jours. On saupoudre en pluie, on mélange aussitôt avec des matières brunes. En fractionnant éventuellement en mini‑poignées, toujours sous ce plafond, le tas se réchauffe, fonce et commence à sentir le sous‑bois au bout d’une dizaine de jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de temps quelques semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riches en potasse et en calcium, les cendres de bois tamponnent un compost très acide et apportent des minéraux directement disponibles. En respectant la règle 1 litre par m³, le pH remonte juste ce qu’il faut pour stimuler les micro‑organismes sans faire fuir les vers de terre. 💡 Le petit plus : tamiser les cendres froides et bien sèches, puis les stocker à l’abri de l’humidité pour pouvoir les ajouter par toutes petites touches au fil du printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser un seau entier de cendres d’un coup ou utiliser des cendres de bois traité, au risque de faire monter brutalement le pH, de griser le tas et de bloquer la décomposition.

Les doses à respecter et les erreurs qui ruinent le tas

Les Chambres d’Agriculture rappellent de rester sous 70 à 100 g de cendres par m² et par an, tous usages confondus. Dans le compost, on ne dépasse pas 1 litre par m³, ce qui revient à moins de 5 % du volume total. En sol déjà calcaire ou pour les plantes de terre de bruyère, mieux vaut s’abstenir.

Dès que la surface devient gris clair, forme une croûte dure, que les vers disparaissent et que l’odeur tourne à l’œuf pourri, le tas a reçu trop de cendres. Il faut alors arrêter net les apports, brasser en profondeur, ajouter des déchets frais un peu acides comme marc de café et épluchures, ainsi que des matières grossières pour ré‑oxygéner. Petit bonus : ce même rituel sauve aussi un compost de balcon trop « blanchi » aux cendres.