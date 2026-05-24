« Je déteste les endives » : ce gratin au comté et aux noix qui fait oublier l’amertume en une bouchée

À table, un gratin d’endives au comté et aux noix fait taire même ceux qui les détestent. Comment cette croûte croustillante réussit-elle à effacer l’amertume ?

Dans le four, une odeur de comté grillé et de noix torréfiées emplit la cuisine. Quand la cuillère casse la croûte dorée, on entend ce léger crac, puis la vapeur d’endives fondantes et de crème monte.

Autour de la table, même ceux qui jurent détester les endives se servent “pour goûter”. Une bouchée, le croustillant, le fondant… puis plus un mot, seulement les assiettes qui se vident.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’endives, 1 oignon doux, 1 c. à soupe d’huile neutre, 20 g de beurre

✅ 20 cl de crème liquide entière, 1 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à soupe de miel

✅ 60 g de farine, 40 g de beurre froid, 60 g de fromage comté râpé

✅ 40 g de noix concassées, sel, poivre, muscade, pincée de fleur de sel

Pourquoi on déteste (souvent) les endives… et ce que change ce gratin

Si beaucoup boudent les endives, c’est dû à des souvenirs : légumes bouillis, gorgés d’eau, amertume marquée, texture molle. Rien à voir avec ces endives dorées qui sortent de la poêle bien saisies.

Le principe de ce gratin d’endives anti-amertume est simple : d’abord on les fait colorer à la poêle, ensuite seulement on ajoute le confort. Crème entière, fromage comté fruité, noix concassées et crumble salé transforment les endives en endives gratinées au comté, sous une croûte crousti-fondante qui fait oublier le légume de cantine.

La méthode anti-amertume pour un gratin d’endives au comté et aux noix

Côté marché, on vise 800 g d’endives fermes, un oignon, 20 cl de crème entière, 60 g de comté râpé, 40 g de noix, farine et beurre. Tout ce qu’il faut pour un gratin d’endives au comté et aux noix bistrot, sans complication.

Ensuite, la méthode tient en quatre gestes. On retire le cœur, on tronçonne, on sèche bien. On saisit endives et oignon en cuisson à la poêle, feu vif, jusqu’à évaporation du jus et début de caramélisation. On nappe de crème, citron et miel, on passe au plat, on ajoute comté et crumble, puis 15 à 20 minutes de four à 190 °C, finies sous le gril.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer les endives, retirer le cœur, tronçonner, émincer l’oignon. Technique : Saisir endives et oignon dans beurre et huile, feu vif. Cuisson : Transférer au plat, napper de crème, citron, miel, assaisonner, ajouter comté. Finition : Recouvrir de crumble comté–noix, cuire 15-20 min à 190 °C, finir au grill.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ~45 min 🔍 Le secret de l’expert Caramélisation en poêle et gratinage au comté déclenchent les réactions de Maillard et atténuent l’amertume. ✨ Le twist gourmand : Un zeste d’orange râpé dans la crème et une cuisson en mini-cocottes donnent une version apéro bluffante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les endives crues directement au four ou couvrir le plat provoque trop d’eau et ramollit la croûte.

Servir et varier ce gratin d’endives réconciliateur

Servir brûlant avec salade verte ; pour varier, ajouter quelques lardons ou réduire les noix pour enfants.