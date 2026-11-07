Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : cette erreur de taille en février prive les framboisiers de la moitié de leurs fruits

Devant une haie de framboisiers enchevêtrés, beaucoup baissent les bras : tiges piquantes, nœud de bois sec, peur de couper la future récolte… Résultat, on ne touche à rien et les framboises se font de plus en plus rares. Pourtant, quelques coups de sécateur bien placés suffisent à transformer cette petite jungle en allée gourmande et facile à cueillir.

Pour savoir quand et comment tailler un framboisier, une règle d’or change tout : comprendre d’abord s’il est remontant ou non remontant, et où se cachent les tiges vraiment productives. Une fois ce tri visuel maîtrisé, la taille devient un rituel d’hiver rapide, presque méditatif, qui promet des bols de fruits bien remplis.

Comprendre son framboisier avant de sortir le sécateur

Le framboisier, Rubus idaeus, fonctionne sur un cycle de deux ans. La première année, la canne pousse ; la seconde, elle fructifie puis s’épuise. Si l’on ne supprime jamais ces vieilles tiges, elles forment une forêt serrée où la lumière ne passe plus et la récolte peut chuter de 30 à 50 % en deux ans. La taille d’hiver, en période de dormance, vise donc à garder seulement les cannes utiles.

Un framboisier remontant donne deux récoltes : en fin d’été puis en automne, sur les pousses de l’année.

donne deux récoltes : en fin d’été puis en automne, sur les pousses de l’année. Un framboisier non remontant ne produit qu’une fois, en début d’été, sur le bois de deux ans.

Dans tous les cas, l’objectif est le même : conserver 10 à 15 cannes vigoureuses par mètre linéaire, bien réparties, et éliminer le bois sec, malade ou mal placé. Ce simple éclaircissage a déjà changé la donne dans beaucoup de jardins, en rendant l’air et la lumière au pied des plantes.

Comment tailler un framboisier pas à pas, sans ruiner la récolte

Nous avons tous déjà hésité longuement, sécateur en main, devant un fouillis de tiges. On commence par l’équipement : un sécateur bien affûté et désinfecté, des gants épais, éventuellement quelques fils tendus pour palisser. Ensuite, on repère les cannes à supprimer : bois gris, desséché, portant encore de petites cicatrices de grappes, à couper au ras du sol ; cannes brun clair, solides, qui ont fructifié récemment et que l’on peut raccourcir à 50–70 cm ; jeunes tiges vertes, souples, à conserver pour la prochaine saison. En fin de séance, on vérifie la densité et l’on garde seulement les plus belles tiges, en retirant sans pitié les frêles et les doublons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte en plus 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le framboisier porte surtout ses fruits sur des cannes de deux ans. En supprimant chaque hiver le bois déjà épuisé et en gardant seulement 10 à 15 tiges vigoureuses par mètre, la sève se concentre sur les cannes les plus productives. La lumière circule mieux, les maladies reculent et les framboises grossissent. 💡 Le petit plus : marquer dès l’été, avec un ruban discret, les jeunes cannes bien droites à conserver. En plein hiver, la taille devient un jeu d’enfant et prend à peine 20 à 30 minutes par rang. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sans savoir si le framboisier est remontant ou non, et couper les jeunes cannes qui devaient porter la prochaine récolte, ou au contraire ne jamais tailler et laisser une forêt de tiges qui étouffe la plante.

Calendrier de taille : remontant ou non remontant

Pour un framboisier remontant, la taille principale se fait en fin d’hiver, en janvier-février hors fortes gelées. On coupe au ras du sol les cannes grisâtres qui ont fructifié en début d’été, puis on rabat à 50–70 cm les grandes tiges brun clair qui ont donné en automne. Certaines jardinières choisissent une version simplifiée : tout raser à l’automne pour obtenir une seule grosse récolte d’automne, plus facile à gérer.

Sur un framboisier non remontant, l’essentiel se joue juste après la récolte de début d’été : on supprime au sol toutes les tiges qui viennent de porter des fruits, en gardant seulement les jeunes cannes pour l’année suivante et en limitant leur nombre. Un léger passage en fin d’hiver permet ensuite d’enlever le bois abîmé, de palisser les tiges sur des fils et d’ajouter un paillage et un peu de compost au pied. Bien traité, un rang de framboisiers peut ainsi rester généreux pendant 10 à 15 ans.