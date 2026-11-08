Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : tailler tous ses rosiers en mars supprime parfois l'unique floraison de tout l'été

Tailler un rosier au mauvais moment peut vous priver de fleurs tout l’été. Entre rosiers remontants et floraison unique, comment viser juste sans commettre le geste de trop ?

Une poignée de minutes avec un sécateur peut faire la différence entre un rosier couvert de fleurs… ou un massif triste tout l’été. La difficulté, c’est ce fameux doute au jardin : trop tôt, trop tard, trop court, on a peur de tout rater.

Bonne nouvelle, il n’y a pas besoin d’être rosiériste pour bien faire. En observant simplement la façon dont votre rosier fleurit, puis en respectant quelques gestes clés, la taille devient un vrai coup de boost. Et surtout, elle évite l’erreur qui supprime toute la floraison.

Quand tailler les rosiers : le bon calendrier

La règle numéro un pour la période de taille des rosiers est de distinguer les rosiers remontants (qui refleurissent jusqu’en automne) et les rosiers non remontants à floraison unique. Pour les remontants, la vraie taille se fait au tout début du printemps, entre février et avril selon les régions, une fois les fortes gelées passées et lorsque les bourgeons commencent à gonfler. Une simple pré-taille d’automne suffit alors : bois mort, branches malades, centre un peu aéré.

Les rosiers non remontants, eux, se taillent juste après la floraison, en été, au plus tard fin août-début septembre. Les couper en fin d’hiver reviendrait à retirer le bois qui porte les futures fleurs. Qu’ils soient buissons ou grimpants ne change rien au calendrier, seulement à la façon de placer le sécateur.

Comment tailler sans ruiner la floraison

Nous avons tous déjà hésité avant la première coupe. Pour être à l’aise, commencez par bien vous équiper : gants épais, sécateur bien affûté, désinfecté entre chaque rosier. Ensuite, le rituel reste le même pour une taille rosier buisson comme pour beaucoup de grimpants :

supprimer le bois mort, abîmé, malade ou trop chétif ;

enlever les branches qui se croisent pour ouvrir le centre, en forme de gobelet ;

éliminer les rejets qui partent du porte-greffe ;

toujours couper en biais, environ 5 mm au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.

Sur les rosiers buissons, rabattez les tiges principales en gardant 3 yeux à partir de la base, 5 ou 6 sur un sujet très vigoureux. Les jeunes rosiers ou les très âgés ont bien réagi à une taille courte, qui les a aidés à se regarnir. Pour une taille rosier grimpant, on limite la hauteur en raccourcissant les charpentières d’un tiers, on ne garde que les plus belles, et l’on taille les branches latérales à trois yeux, en les palissant si possible à l’horizontale.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 1 taille bien faite/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La taille de fin d’hiver intervient quand les réserves sont concentrées dans les racines et la base : en raccourcissant les branches, on déclenche des pousses neuves, très florifères, sans épuiser le rosier. En été, on taille seulement les non remontants après leur floraison pour ne pas supprimer les fleurs de l’année suivante. 💡 Le petit plus : accrochez une étiquette « floraison unique » sur vos rosiers non remontants pour ne jamais les tailler en hiver par mégarde. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre tous les rosiers en plein hiver ou à l’automne sans distinguer remontants et non remontants, au risque de perdre presque toute la floraison.

Après la taille : chouchouter ses rosiers

Derrière un rosier bien taillé, il y a toujours un sol nourri. En automne ou en hiver, un apport de compost ou de fumier bien décomposé au pied a beaucoup aidé les plantes à repartir. D’ailleurs, arroser légèrement après la taille puis pailler limite le stress et les maladies.

Pendant la belle saison, couper régulièrement les fleurs fanées a prolongé les remontées de certains rosiers et gardé les massifs nets. Une dernière attention change tout : surveiller pucerons et taches noires sur les jeunes pousses, surtout si le centre de l’arbuste n’a pas été assez aéré lors de la taille.