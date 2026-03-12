Rosier grimpant : cette taille simple mais millimétrée à faire maintenant pour couvrir votre mur de fleurs

Beaucoup de rosiers grimpants ne portent leurs fleurs qu’au sommet, malgré un climat et un sol favorables. Une taille précise à un moment stratégique suffit pourtant à changer la floraison.

Au printemps, beaucoup rêvent d’un mur couvert de roses, et se retrouvent avec quelques fleurs tout en haut d’un fouillis de branches. Le climat est bon, le sol aussi, pourtant le rosier grimpant semble bouder. Dans la plupart des jardins, le problème ne vient ni de la variété ni de l’engrais, mais d’une taille de rosier grimpant approximative.

Sur ces plantes aériennes, tout se joue à quelques centimètres et à la date choisie pour intervenir. Rabattre trop court, ou au mauvais moment, revient à supprimer les boutons déjà formés pour la saison. À l’inverse, une taille précise, au bon endroit, réveille une avalanche de nouvelles pousses florifères. C’est cette petite opération très simple qui change réellement la floraison.

Rosier grimpant : comment sa croissance dicte la floraison

Un rosier grimpant pousse vers le ciel. La sève file vers l’extrémité des tiges verticales, le sommet commande donc tout. Si les branches restent droites, les fleurs se concentrent en haut et la base reste nue. Autre point clé, les non remontants portent leurs fleurs sur les rameaux formés l’année précédente, alors que les remontants fleurissent surtout sur les pousses nouvelles.

Taillé comme un simple buisson, au taille‑haie ou en coupant tout à la même hauteur, ce rosier perd justement le bois qui devait fleurir. L’arbuste répond par de longues cannes vertes presque sans boutons. Même chose quand on le rabat très court au ras du sol. Avant de sortir le sécateur, il faut déjà savoir s’il offre une seule vague de fleurs ou plusieurs au fil de la saison.

La bonne période et la bonne longueur de taille pour booster les roses

Pour les rosiers grimpants remontants, la grande taille se fait en fin d’hiver ou tout début de printemps, quand les fortes gelées ne sont plus à craindre. Les non remontants, eux, se taillent juste après leur unique floraison de début d’été, car ils préparent les boutons sur les tiges de l’année précédente. Dans tous les cas, on commence par enlever bois mort, branches malades et rameaux qui se croisent pour ouvrir le centre.

Vient ensuite le cœur du travail : choisir trois à cinq branches maîtresses, jeunes, vigoureuses, partant le plus bas possible. Ces charpentières horizontales vont former l’ossature du rosier. On les courbe délicatement et on les attache presque à l’horizontale sur le mur, le grillage ou l’arche. Cette position freine la sève en haut de la tige et déclenche tout du long une foule de pousses verticales, prêtes à porter des bouquets.

Cette taille courte des pousses qui transforme vraiment la floraison

Sur chaque petite tige latérale née de ces charpentières, on garde seulement deux ou trois yeux. Un œil est un petit bourgeon renflé sur le bois. On coupe en biseau, à environ un centimètre au‑dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, avec la pente du biseau à l’opposé. Ne laissez pas ces rameaux longs avec une ribambelle d’yeux, ils ploieront et fleuriront peu. Après la taille, un peu de compost mûr au pied aide la plante à redémarrer fort.