Jardiniers : ne ratez pas mars pour semer cette fleur méconnue, abeilles et oiseaux vous diront merci

En mars, la nigelle de Damas sème la vie au jardin en France, quand tout semble encore endormi. Cette fleur mellifère attire abeilles et oiseaux tout en restant d’une simplicité déconcertante à installer.

Dans beaucoup de jardins, mars se contente de quelques bourgeons timides et d’un silence un peu triste. Pourtant, une simple poignée de graines peut déjà lancer la saison en offrant nectar, abri et nourriture à tout un petit peuple ailé. Peu de jardiniers pensent à réserver ce créneau de fin d’hiver à une fleur précise, pourtant les abeilles et les oiseaux en raffolent.

INRAE rappelle que « Les cultures pollinisées assurent plus du tiers du volume de notre alimentation », ce qui représente 80 % des cultures dans le monde. Quand les haies disparaissent et que les parcelles restent nues, les abeilles manquent de nectar et de pollen à certaines périodes. Installer en mars une fleur mellifère leur offre un vrai buffet, tout en préparant un été rempli de bourdonnements et de chants.

La nigelle de Damas, une fleur discrète qui fait vibrer tout le jardin

Cette alliée s’appelle la nigelle de Damas. Son feuillage ultra fin, presque comme de petits fils de soie ou de l’aneth, forme une brume légère au-dessus du sol. Les fleurs, bleues, blanches ou rose poudré, rappellent les jardins de curé et apportent une touche champêtre aussi bien en bordure de potager qu’au pied des rosiers, sans aucun produit chimique.

Son atout majeur reste une floraison très nectarifère. Les abeilles sauvages, les syrphes et les papillons y défilent sans relâche pour butiner, ce qui améliore la pollinisation du potager voisin. Les oiseaux insectivores suivent : mésanges, chardonnerets, pinsons ou accenteurs mouchets profitent d’abord de cette abondance d’insectes, puis viennent picorer les capsules sèches gonflées de graines qui se forment après la floraison.

Soleil et terre drainée : les seules exigences de la nigelle de Damas

Pour installer cette plante, le timing de mars tombe à pic, dès que la fraîcheur la plus mordante se calme. La nigelle aime franchement le plein soleil : une zone bien dégagée lui donne des tiges droites, solides et couvertes de boutons. Elle tolère des sols pauvres, mais supporte mal l’excès d’eau aux racines, surtout si la terre est lourde ou argileuse.

Un simple griffage du sol puis l’ajout de sable grossier ou de petits graviers suffisent à améliorer le drainage et à éviter l’humidité qui stagne. Après le semis ou le repiquage, un bon arrosage d’installation est utile, puis la plante se contente d’un passage d’arrosoir lors des périodes très chaudes ou sèches. Pas d’engrais, pas de taille compliquée : elle se débrouille presque seule.

Semer la nigelle de Damas en mars pour un garde-manger vivant toute l’année

Dès le mois de mars, il suffit de griffer légèrement la terre, de disperser les graines à la volée, puis de tasser du plat de la main avant de recouvrir d’une fine couche de terreau. Un arrosage en pluie très douce déclenche la germination. Les moins patients peuvent aussi installer de jeunes plants espacés d’environ 20 centimètres, trouvés en jardinerie, pour profiter plus vite de cette floraison.

À l’automne, les capsules sèches de nigelle se gorgent de fines graines noires : les mésanges, chardonnerets ou pinsons en prélèvent une partie, le reste tombe au sol et se ressème seul. Les travaux menés avec INRAE montrent que de tels massifs fleuris renforcent la santé des abeilles et leurs chances de passer l’hiver.