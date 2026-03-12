Potager : ces 6 légumes à planter absolument en mars plutôt que semer, sinon vous gâchez vos premières récoltes

En mars, beaucoup de jardiniers s’acharnent sur les semis alors que le sol reste froid et capricieux. Certains légumes, eux, profitent bien plus d’une plantation ciblée.

Les jardineries se remplissent dès mars de sachets de graines colorés, et la tentation est grande de tout semer d’un coup. Pourtant, certains légumes récompensent bien plus le jardinier quand ils sont plantés déjà formés plutôt que semés en graine, surtout à cette période encore fraîche et humide.

La fin de l’hiver correspond en fait à une petite fenêtre stratégique pour prendre de l’avance sur tout le monde au potager. En misant sur quelques légumes à planter en mars, il devient possible de récolter des primeurs alors que les semis voisins peinent encore à lever.

Pourquoi certains légumes gagnent à être plantés en mars plutôt que semés

Une graine a besoin de chaleur régulière et d’une humidité très fine à gérer. En mars, les nuits restent froides et les averses soudaines ne pardonnent pas. Planter des plants déjà démarrés, des bulbes, tubercules ou griffes permet de sauter cette phase fragile et de gagner deux à quatre semaines de croissance, simplement parce que les racines sont déjà en place.

Autre atout : ces réserves de nourriture contenues dans un bulbe ou un tubercule aident la plante à encaisser coups de gel tardifs, pluies battantes ou limaces trop curieuses. Là où un semis peut disparaître en une nuit, un plant bien installé offre un taux de réussite bien supérieur et évite le gaspillage de graines.

Ail, oignon, échalote et pomme de terre : les stars à planter en mars

Avant de planter, un geste simple s’impose : le test de la motte. On prend une poignée de terre, on la serre fort. Si elle forme un bloc compact qui colle aux doigts, le sol est encore gorgé d’eau et il vaut mieux patienter. Si la motte s’effrite facilement, la parcelle est ressuyée, prête à accueillir caïeux d’ail, bulbilles d’oignons et d’échalotes.

Ce trio aime la fraîcheur de fin d’hiver, à condition d’avoir une terre légère et bien drainée. On plante les bulbes peu profond, pointe vers le ciel, en évitant absolument le fumier frais. Pour les pommes de terre primeur, des tubercules prégermés, aux germes trapus et colorés, se glissent dans de petits sillons avant d’être recouverts de quelques centimètres de terre fine, puis buttés au fil des semaines.

Asperges, artichauts et feuille de route express pour votre mois de mars

Pour les asperges, partir de graines impose plusieurs années d’attente avant la première vraie récolte. Installer directement des griffes d’asperges d’un ou deux ans change tout : ces racines en forme de petite araignée se posent au fond d’une tranchée garnie de compost, s’ancrent avant l’été et peuvent produire pendant une bonne quinzaine d’années. Côté artichaut, planter des œilletons d’artichaut plutôt que semer permet d’obtenir plus vite ce grand feuillage gris bleuté et des capitules à croquer.

Pour profiter de cette stratégie sans se compliquer la vie, quelques étapes suffisent :

Tester la motte et attendre que la terre s’effrite facilement entre les doigts.

Choisir une zone dégagée, ensoleillée et non détrempée.

Acheter bulbes d’ail, oignon, échalote, tubercules prégermés, griffes d’asperges et œilletons d’artichaut plutôt que des sachets de graines.

Planter peu profond, en espaçant correctement, puis pailler légèrement pour limiter froid et évaporation.