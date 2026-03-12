Fini les repas avalés en 2 minutes : ce jeu de récup’ tout bête va occuper vos poules pendant des heures

Au fond du jardin, vos poules bâclent leurs repas et passent leurs journées à tourner en rond. Et si un simple jeu distributeur maison changeait enfin le rythme du poulailler ?

Au fond du jardin, la scène est connue : une poignée de blé jetée au sol, un nuage de plumes qui se rue dessus… et deux minutes plus tard, plus rien. Vos poules retournent alors à leur enclos, parfois un peu apathiques, avec une longue journée à tuer. Ce repas éclair ne les aide ni à se dépenser, ni à s’occuper.

Entre l’ennui, la sédentarité et les grains piétinés dans la boue, ce mode de nourrissage montre vite ses limites. Beaucoup d’éleveurs amateurs cherchent donc une astuce simple, écologique et gratuite pour occuper la basse-cour tout en nourrissant correctement le troupeau. Une simple bouteille récupérée peut justement devenir ce fameux jeu qui change tout.

Pourquoi ce jeu distributeur pour poules fait toute la différence

Le principe du jeu distributeur pour poules est de transformer le repas en petite partie de chasse. Au lieu de trouver les graines étalées par terre, les volailles doivent faire bouger une bouteille ou une balle percée pour libérer, à chaque coup de bec, quelques grains ou friandises. La ration tombe alors au compte-gouttes, sur plusieurs heures, au lieu d’être engloutie en quelques instants.

Ce défi ludique réveille leur instinct naturel de recherche de nourriture. Les poules marchent, sautillent, suivent le mouvement de l’objet, bien plus actives qu’avec une mangeoire fixe. Le mouvement continu combat la sédentarité et limite les risques d’obésité liés à l’inactivité, tout en occupant leur esprit et en apaisant les tensions dans le groupe.

Fabriquer un jeu malin avec une simple bouteille en plastique percée

La version la plus accessible ressemble à une petite piñata suspendue. Il suffit d’une bouteille en plastique percée de 1,5 litre, propre, d’un bout de corde résistant aux intempéries et de la ration habituelle de graines ou de blé. Le tout provient souvent du bac de tri : une solution 100 % récup’, économique et zéro déchet.

Munissez-vous d’une perceuse ou d’un outil pointu et réalisez 6 trous d’environ 8 mm sur le corps de la bouteille. Cette taille permet aux grains de sortir un par un sans rester bloqués. Remplissez, revissez le bouchon, puis attachez la corde autour du goulot. Suspendez l’ensemble à environ 20 cm du sol : vos poules pourront l’atteindre facilement, mais devront donner plusieurs coups de bec pour obtenir leur repas au goutte-à-goutte, attirées par le bruit des céréales qui s’entrechoquent.

Adapter et remplir le distributeur pour des repas plus lents

Que vous choisissiez une bouteille suspendue ou un contenant roulant posé au sol, l’astuce clé reste la taille des ouvertures. Les trous doivent être légèrement plus grands que les friandises choisies : trop larges, la ration est terminée en deux minutes ; trop petits, la frustration s’installe et le jeu est délaissé. Un plastique solide, sans arêtes coupantes après perçage, permet aux poules de jouer sans se blesser.

Côté garniture, un mélange de blé et de maïs concassé fonctionne très bien au quotidien. Pour renforcer l’attrait du jeu, vous pouvez ajouter des vers de farine séchés ou quelques graines de tournesol en petite quantité, très appréciées mais assez grasses. En hiver, de petits cubes de betteraves rouges, de pommes ou de courges apportent des vitamines supplémentaires. Les aliments secs qui s’entrechoquent créent un bruit familier qui attire les poules vers le distributeur, les incitant à bouger pour chaque bouchée, tout en limitant le gaspillage puisque les grains ne finissent plus souillés au sol.