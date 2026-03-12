Rappel conso : ce jouet Pat'Patrouille avec sable coloré vendu en France pourrait contenir de l’amiante

Un coffret de sable coloré Pat' Patrouille vendu chez Mistigriff est rappelé en urgence après la détection d’amiante dans les sachets. Parents, vérifiez vos placards, certains gestes sont à proscrire.

Colorier une image avec du sable de couleur, coller les grains sur des planches à l’effigie de héros de dessin animé… Ces coffrets de loisirs créatifs occupent souvent les enfants lors d’après-midis pluvieux ou d’anniversaires.

Un jouet licencié Pat’Patrouille, vendu chez Mistigriff, fait pourtant l’objet d’un rappel pour présence d’amiante dans le sable coloré. Le site public RappelConso vise des articles déjà écoulés partout en France. Voici ce qu’il faut vérifier.

Rappel d’un jouet Pat’Patrouille vendu chez Mistigriff

Publiée le 12 mars 2026, l’alerte concerne le coffret SABLE IMAGE PAT’PATROUILLE 4XPAGES + 12XTUBES SABLE, référence TT723276, sous licence PAW PATROL. Ce rappel Paw Patrol sable image Pat’Patrouille Mistigriff vise tous les exemplaires portant le GTIN 8714274723276, aucun numéro de lot n’étant renseigné.

Le jouet a été vendu du 17 mai 2025 au 13 février 2026 dans 32 magasins de déstockage Mistigriff répartis sur tout le territoire. La procédure de rappel est annoncée jusqu’au 5 juin 2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : PAW PATROL – SABLE IMAGE PAT’PATROUILLE 4XPAGES + 12XTUBES SABLE – REF TT723276 🔢 GTIN et Lots : GTIN 8714274723276 – Lot : non concerné (tous les produits porteurs de ce GTIN vendus du 17/05/2025 au 13/02/2026) 📅 DLC / Durabilité : Produit non alimentaire, sans DLC. Période de commercialisation : du 17/05/2025 au 13/02/2026 🛒 Distributeurs : Mistigriff, 32 magasins de déstockage en France (Annemasse, Antony, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, etc.) Fin de la procédure : Vendredi 5 juin 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le rappel est motivé par la détection d’amiante dans le sable du jouet. Ce minéral fibreux est classé cancérogène lorsqu’il est inhalé à répétition : les fibres peuvent se loger dans les poumons, entraîner des maladies respiratoires graves puis, à long terme, certains cancers.

Pour cette référence Pat’Patrouille, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) parle toutefois d’absence de risque aigu pour la santé des enfants. Le retrait repose sur le principe de précaution : même si l’exposition semble limitée, un jouet contenant de l’amiante ne doit plus être utilisé.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les détenteurs de ce coffret doivent cesser immédiatement toute utilisation et le retirer de l’espace de jeu. Les sachets de sable ne doivent plus être ouverts ni manipulés par les enfants.

Si le sable a déjà été utilisé, il est conseillé de le ramasser avec un chiffon humide, puis de placer sable, chiffon et sachets dans un sac fermé. Ce sac ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ; la collectivité en charge des déchets indiquera la filière adaptée. Produit intact ou contenu récupéré peuvent ensuite être rapportés en magasin Mistigriff pour remboursement. Un service client répond au 01 34 19 97 22. Ce rappel ne concerne que cette référence précise.