Rappel conso : ce fromage de chèvre au lait cru vendu partout en France ne doit surtout pas être consommé, risque E. coli
Un célèbre fromage de chèvre au lait cru vient d'être rappelé en urgence pour suspicion de contamination à E. coli. Avant votre prochain apéritif, vérifiez si vous êtes concerné.
Sur le plateau de fromages ou au moment de l’apéritif, le Picodon AOP au lait cru fait partie des chèvres sorties du réfrigérateur sans y penser.
Un rappel produit vise pourtant plusieurs références de Picodon AOP fromage de chèvre au lait cru de la Fromagerie du Vivarais, vendues en France, pour un risque de contamination par E. coli STEC. Avant de les servir, un contrôle des étiquettes s’impose. Voici les détails.
Rappel Fromagerie du Vivarais : Picodon AOP au lait cru contaminé par E. coli
Selon la fiche publiée début mars sur le site officiel RappelConso, le rappel Fromagerie du Vivarais Picodon AOP fromage de chèvre au lait cru E. coli concerne des fromages commercialisés du 20 février au 6 mars 2026, en France, chez Beillevaire, Le Plateau du Fromager et dans les boutiques Fromagerie du Vivarais.
Sont rappelés des Picodon AOP au lait cru vendus à la pièce, en barquette x6, sur plateau sélection ou en carton x24, portant des dates de durabilité minimale comprises entre le 4 avril et le 27 avril 2026. Des analyses ont mis en évidence la présence d’Escherichia coli shiga toxinogènes (E. coli STEC), à l’origine de ce retrait.
🔍 Identification du lot
Quels sont les risques de santé ?
Les bactéries E. coli STEC produisent des toxines qui agressent le système digestif. Dans les jours suivant la consommation d’un fromage contaminé, elles peuvent provoquer des diarrhées parfois sanglantes, de fortes douleurs abdominales, des vomissements et de la fièvre.
Dans 5 à 8 % des cas, l’infection peut évoluer vers des complications rénales sévères, surtout chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Une surveillance de l’état général est recommandée pendant 15 jours après ingestion éventuelle de ces Picodon ; sans symptôme dans ce délai, la situation est rassurante.
Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?
Consigne : ne plus consommer ces fromages, même entamés ou d’aspect normal. Il est conseillé de les isoler au réfrigérateur, puis de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement ; à défaut, les produits doivent être détruits. La procédure de rappel court jusqu’au 21 mars 2026.
En cas de consommation et d’apparition, dans les 15 jours, de diarrhée, surtout sanglante, de douleurs abdominales, de vomissements ou de fièvre, il faut consulter un médecin en mentionnant le rappel E. coli STEC du Picodon AOP Fromagerie du Vivarais. Pour toute question pratique ou pour confirmer qu’un produit est concerné, un numéro dédié est disponible : 07 84 90 65 20.
Sources
En bref
- Début mars 2026, la Fromagerie du Vivarais annonce un rappel de plusieurs Picodon AOP au lait cru vendus en France chez différents fromagers spécialisés.
- Les fromages de chèvre incriminés, pièces, barquettes ou plateaux, sont potentiellement contaminés par des bactéries E. coli STEC et font l’objet d’un retrait préventif.
- Entre symptômes digestifs violents et risque rénal, les autorités sanitaires détaillent la conduite à tenir pour consommateurs ayant acheté ce Picodon AOP au lait cru.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité