Rappel conso : ce fromage de chèvre au lait cru vendu partout en France ne doit surtout pas être consommé, risque E. coli

Un célèbre fromage de chèvre au lait cru vient d'être rappelé en urgence pour suspicion de contamination à E. coli. Avant votre prochain apéritif, vérifiez si vous êtes concerné.

Sur le plateau de fromages ou au moment de l’apéritif, le Picodon AOP au lait cru fait partie des chèvres sorties du réfrigérateur sans y penser.

Un rappel produit vise pourtant plusieurs références de Picodon AOP fromage de chèvre au lait cru de la Fromagerie du Vivarais, vendues en France, pour un risque de contamination par E. coli STEC. Avant de les servir, un contrôle des étiquettes s’impose. Voici les détails.

Rappel Fromagerie du Vivarais : Picodon AOP au lait cru contaminé par E. coli

Selon la fiche publiée début mars sur le site officiel RappelConso, le rappel Fromagerie du Vivarais Picodon AOP fromage de chèvre au lait cru E. coli concerne des fromages commercialisés du 20 février au 6 mars 2026, en France, chez Beillevaire, Le Plateau du Fromager et dans les boutiques Fromagerie du Vivarais.

Sont rappelés des Picodon AOP au lait cru vendus à la pièce, en barquette x6, sur plateau sélection ou en carton x24, portant des dates de durabilité minimale comprises entre le 4 avril et le 27 avril 2026. Des analyses ont mis en évidence la présence d’Escherichia coli shiga toxinogènes (E. coli STEC), à l’origine de ce retrait.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Fromagerie du Vivarais – Picodon AOP au lait cru (PICODON AOP PIECE, PICODON AOP BARQ. x6, PLATEAU SELECTION, PICODON AOP A LA PIECE (CARX24)) 🔢 GTIN & Lots : Picodon AOP pièce : GTIN 3573060002897 – lot 2603700051 – DDM 06/04/2026 ; Picodon AOP barquette x6 : GTIN 3573060008097 – lot 2603700051 – DDM 06/04/2026 ; Plateau sélection (avec Picodon AOP) : GTIN 3573060008172 – lot 049 – DDM 04/04/2026 ; Picodon AOP à la pièce carton x24 : GTIN 3573060008066 – lot 2603700050 – DDM 06/04/2026 ; Picodon AOP à la pièce carton x24 : GTIN 3573060008066 – lot 2603700057 – DDM 12/04/2026 📅 DLC / Durabilité : Dates de durabilité minimale comprises entre le 04/04/2026 et le 27/04/2026 pour les références rappelées (toute DDM dans cet intervalle est à considérer comme concernée) ; produits vendus du 20/02/2026 au 06/03/2026 🛒 Distributeurs : Beillevaire, Le Plateau du Fromager, boutiques Fromagerie du Vivarais, zone de vente : France entière Fin de la procédure : 21 mars 2026

Quels sont les risques de santé ?

Les bactéries E. coli STEC produisent des toxines qui agressent le système digestif. Dans les jours suivant la consommation d’un fromage contaminé, elles peuvent provoquer des diarrhées parfois sanglantes, de fortes douleurs abdominales, des vomissements et de la fièvre.

Dans 5 à 8 % des cas, l’infection peut évoluer vers des complications rénales sévères, surtout chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Une surveillance de l’état général est recommandée pendant 15 jours après ingestion éventuelle de ces Picodon ; sans symptôme dans ce délai, la situation est rassurante.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Consigne : ne plus consommer ces fromages, même entamés ou d’aspect normal. Il est conseillé de les isoler au réfrigérateur, puis de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement ; à défaut, les produits doivent être détruits. La procédure de rappel court jusqu’au 21 mars 2026.

En cas de consommation et d’apparition, dans les 15 jours, de diarrhée, surtout sanglante, de douleurs abdominales, de vomissements ou de fièvre, il faut consulter un médecin en mentionnant le rappel E. coli STEC du Picodon AOP Fromagerie du Vivarais. Pour toute question pratique ou pour confirmer qu’un produit est concerné, un numéro dédié est disponible : 07 84 90 65 20.