Rappel conso : Kiabi retire ces vestes pour bébé et enfants vendues en France, polluants chimiques en cause

Des vestes Kiabi pour bébé, enfants et adultes viennent d’être rappelées pour dépassement de PFAS, ces polluants dits éternels. Avant de fermer un manteau ce matin, un détail mérite votre attention.

Enfiler une petite combi douillette à un bébé, fermer le coupe-vent avant de partir à l’école, choisir une veste légère pour affronter la pluie… Dans de nombreuses familles, les manteaux et parkas signés Kiabi accompagnent chaque sortie, du trajet vers la crèche aux promenades du week-end. Une habitude qui peut sembler anodine.

Depuis le 10 mars 2026, l’enseigne de mode à petit prix procède pourtant à un rappel en urgence de plusieurs vêtements, signalé sur le site officiel RappelConso. En cause : la présence de PFAS, des polluants chimiques, dans différentes vestes pour bébé, enfants et adultes vendues partout en France en 2025. Les penderies sont à vérifier sans tarder.

Rappel Kiabi de vestes bébé et enfants aux PFAS : cinq modèles concernés

Selon les fiches de RappelConso, la campagne a été lancée le 10 mars 2026 par Kiabi Europe pour cinq références de manteaux et combinaisons. Sont concernés : la combi pilote matelassée bébé coloris flowerbico, un coupe-vent enfant vert, un coupe-vent léger femme burgundleo et deux blousons légers pour homme à manches amovibles. Tous ont été commercialisés en 2025 dans les magasins Kiabi de France entière.

Tous les articles portant les codes de référence DBB51, DQG39, DPT67, DNX63 ou DNX65 sont visés, quel que soit le magasin où ils ont été achetés.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : KIABI Europe – vestes et combi références DBB51, DQG39, DPT67, DNX63, DNX65 🔢 GTIN & Lots : DBB51 : 3616038746482 ; DQG39 : 3616034264973 ; DPT67 : 3616039153968 ; DNX63 : 3616036546725, 3616032407860 ; DNX65 : 3606033583839, 3616033880198. Tous les articles portant ces GTIN sont rappelés. 📅 DLC / Durabilité : Commercialisation entre l’été 2025 et le 22/12/2025 selon les références (du 02/09/2025 au 22/12/2025 pour DBB51 ; du 24/07/2025 au 22/12/2025 pour DNX65). 🛒 Distributeurs : Magasins Kiabi en France entière Fin de la procédure : 31 mai 2026

PFAS : quels risques pour la santé des enfants ?

Les PFAS sont des substances chimiques utilisées pour rendre les textiles déperlants et antitaches. Très persistantes, elles se dégradent peu et peuvent s’accumuler dans l’environnement et dans le corps. Des expositions répétées à certains PFAS sont associées à des troubles hormonaux, une hausse du cholestérol, des atteintes du foie ou des reins, voire à un risque accru de certains cancers. RappelConso parle d’un risque chimique, particulièrement pour les bébés et enfants.

Que faire si l’un de ces vêtements Kiabi est à la maison ?

Les possesseurs de ces vestes ou de la combi pilote sont invités à ne plus les porter, ni à les faire porter à un enfant, même occasionnellement. Il est recommandé de vérifier le code GTIN et la référence sur l’étiquette intérieure du vêtement et de les comparer aux informations communiquées par RappelConso.

Les produits concernés doivent être rapportés dans un magasin Kiabi pour un remboursement jusqu’au 31 mai 2026, date annoncée de fin de procédure. En cas de doute, le service client Kiabi est joignable au 09 69 32 00 23, et les détails complets figurent sur le site officiel RappelConso.