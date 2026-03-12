Rappel conso : ce jouet créatif Pat' Patrouille en sable vendu en France pourrait être contaminé à l'amiante

Un coffret de sable créatif PAW PATROL, vendu dans un réseau de déstockage, vient d’être rappelé pour présence avérée d’amiante. Comment savoir si vos enfants jouent avec ce jouet concerné ?

Sur la table du salon, le kit créatif Pat’ Patrouille s’invite souvent après l’école : l’enfant décolle les zones autocollantes, verse le sable coloré, approche le visage pour admirer le dessin. Parmi ces coffrets, un kit de sable officiel PAW PATROL, très prisé des fans de la série, fait aujourd’hui l’objet d’un rappel pour risque de contamination à l’amiante.

Le produit concerné est le coffret Sable image Pat’ Patrouille 4XP1, aussi nommé SABLE IMAGE PAT’PATROUILLE 4XPAGES + 12XTUBES SABLE, référence TT723276, vendu dans les magasins de déstockage Mistigriff partout en France du 17 mai 2025 au 13 février 2026. Une fiche RappelConso, mise en ligne le 6 mars 2026, détaille la procédure à suivre.

Rappel PAW PATROL : un kit de sable Pat’ Patrouille contaminé à l’amiante

Ce rappel PAW PATROL Sable image Pat’ Patrouille 4XP1 vise tous les kits portant le code-barres GTIN 8714274723276, sans distinction de lot, vendus pendant la période indiquée. Selon la fiche officielle, des analyses ont mis en évidence la présence d’amiante dans le sable contenu dans ce jouet créatif, classé dans la catégorie Bébés-Enfants, rubrique jouets.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : PAW PATROL – Sable image Pat’ Patrouille 4XP1 (SABLE IMAGE PAT’PATROUILLE 4XPAGES + 12XTUBES SABLE REF TT723276) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 8714274723276 – Réf. modèle TT723276 ; tous les exemplaires vendus sur la période sont concernés (lot : non concerné) 📅 DLC / Durabilité : Jouet sans DLC. Kits vendus du 17/05/2025 au 13/02/2026 🛒 Distributeurs : Magasins de déstockage Mistigriff – France entière Fin de la procédure : Vendredi 5 juin 2026

Quels sont les risques de santé ?

L’amiante est un matériau classé cancérogène : ses fibres microscopiques, invisibles, peuvent atteindre les poumons lorsqu’elles sont inhalées de façon répétée. À long terme, cette exposition augmente le risque de cancers, notamment du poumon et de la plèvre. Pour ces kits de sable, les autorités précisent qu’aucun risque aigu n’est attendu, la texture limitant la dispersion dans l’air, mais le rappel vise à supprimer toute exposition future, surtout chez les jeunes enfants.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Première consigne : ne plus laisser l’enfant utiliser ce kit et ne pas ouvrir ni secouer les tubes de sable. Le coffret doit être placé dans un sac bien fermé, hors de portée. Si du sable a déjà été renversé, il faut le ramasser avec un chiffon humide, puis jeter chiffon et résidus dans un sac fermé, sans utiliser d’aspirateur ni de balai à sec.

Le produit peut ensuite être rapporté dans un magasin Mistigriff, en vue d’un remboursement, jusqu’au 5 juin 2026. En cas d’impossibilité de retour, la collectivité en charge des déchets indiquera la filière adaptée aux déchets contenant de l’amiante. Pour toute question pratique, le service client Mistigriff est joignable au 01 34 19 97 22. Les autres jouets Pat’ Patrouille classiques ne sont pas concernés par ce rappel.