Rappel conso : chez Intermarché, ne consommez surtout pas cette viande hachée du rayon boucherie, risque de listériose

Un lot de steak haché de bœuf vendu au rayon boucherie d’un grand supermarché est rappelé en urgence pour risque de listériose. Êtes-vous concerné par cette alerte qui vise des achats récents ?

Burger maison du mercredi soir, bolognaise improvisée, hachis parmentier du dimanche… Le steak haché de bœuf s’invite dans de nombreux repas familiaux. Son prix plus doux et sa cuisson rapide en font un passage quasi obligé au rayon boucherie de nombreux supermarchés.

Dans le Loir-et-Cher, un lot de viande hachée vendu chez Intermarché fait toutefois l’objet d’un rappel pour risque de listériose. Les clients de l’Intermarché Super de Montoire-sur-le-Loir sont appelés à vérifier leurs achats récents de steak haché préparé à la demande. Détails du rappel.

Rappel conso steak haché de bœuf Intermarché Montoire-sur-le-Loir : risque de listériose

Une fiche d’alerte a été mise en ligne sur le site gouvernemental Rappel Conso à la suite d’analyses réalisées sur des steaks hachés de bœuf vendus au rayon boucherie traditionnelle de l’Intermarché Super Montoire-sur-le-Loir (société CLADA, 41800). Ces contrôles ont mis en évidence la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes.

La procédure vise tous les steaks hachés préparés à la demande entre le 06/03/2026 et le 10/03/2026 dans ce magasin du Loir-et-Cher. Aucun GTIN, numéro de lot ou code-barres ne permet d’identifier la viande : seule compte la combinaison lieu d’achat, date de passage en caisse et type de produit.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – steak haché de bœuf vendu au rayon boucherie traditionnelle d’Intermarché Super Montoire-sur-le-Loir (société CLADA, 41800 – Loir-et-Cher) 🔢 GTIN & Lots : Aucun GTIN, aucun numéro de lot ni référence produit ; sont concernés tous les steaks hachés de bœuf préparés à la demande au rayon boucherie traditionnelle entre le 06/03/2026 et le 10/03/2026 dans ce magasin uniquement. 📅 DLC / Durabilité : Aucune DLC officielle communiquée ; identification du produit uniquement par le lieu de vente (Intermarché Super Montoire-sur-le-Loir, 41800, Loir-et-Cher) et la période de vente du 06/03/2026 au 10/03/2026. 🛒 Distributeurs : Intermarché Super Montoire-sur-le-Loir (41800 – Loir-et-Cher), société CLADA ; aucun autre Intermarché ni autre enseigne n’est concerné. Fin de la procédure : samedi 28 mars 2026

Quels sont les risques de santé ?

La contamination potentielle par Listeria monocytogenes expose à une infection appelée listériose. Les premiers signes ressemblent souvent à un état grippal : forte fièvre, maux de tête, courbatures. Des formes graves peuvent entraîner des complications neurologiques ou des atteintes maternelles et fœtales pendant la grossesse.

Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées restent les plus vulnérables. Particularité de la listériose : les symptômes peuvent apparaître jusqu’à 8 semaines après ingestion d’un aliment contaminé. Toute fièvre avec maux de tête ou courbatures dans ce délai après consommation de ce steak haché de bœuf doit conduire à consulter un médecin.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Toute personne ayant acheté de la viande hachée au rayon traditionnel de l’Intermarché Super Montoire-sur-le-Loir entre le 06/03/2026 et le 10/03/2026 doit considérer son achat comme concerné, même après congélation à domicile. Le produit ne doit plus être consommé.

Deux options existent : détruire le produit chez soi ou le rapporter en magasin pour un remboursement jusqu’au samedi 28 mars 2026. Pour toute question ou doute sur un achat, le point de vente de Montoire-sur-le-Loir répond au 02 54 86 45 45.