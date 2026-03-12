Rappel conso : Kiabi rappelle ces vêtements imperméables pour toute la famille, trop chargés en polluants éternels

Des combis bébé et coupe-vent Kiabi, achetés ces derniers mois, sont aujourd’hui dans le viseur des autorités pour présence de polluants éternels. Quels modèles sont concernés et que doivent faire les familles ?

Une combi pilote offerte à Noël, un coupe-vent pour la rentrée, un blouson léger pour affronter la pluie… Ces pièces basiques de la garde-robe familiale peuvent se cacher dans bien des placards. Or certains de ces vêtements signés Kiabi sont visés par une alerte pour polluants éternels.

Le site gouvernemental RappelConso signale en effet un Rappel Kiabi vêtements PFAS visant cinq références vendues en magasin dans toute la France, entre juin et décembre 2025. En cause : une concentration trop élevée de PFAS, des composés chimiques très persistants. Les clients concernés sont invités à agir rapidement.

Polluants éternels : cinq vêtements Kiabi rappelés en France

L’alerte RappelConso a été publiée le 10 mars 2026 pour un risque qualifié de chimique. Sont concernés : une combi pilote bébé, un coupe-vent enfant, un coupe-vent femme et deux manteaux légers pour homme, tous imperméabilisés. Les stocks restants ont été retirés des rayons et destinés à la destruction, mais le rappel vise les clients ayant déjà acheté ces articles.

Ce rappel national s’applique à l’ensemble du réseau de magasins Kiabi en France. Les références précises, les codes GTIN et les périodes de vente sont détaillés ci-dessous pour aider à identifier chaque pièce incriminée.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : KIABI – combi pilote bébé DBB51, coupe-vent enfant DQG39, coupe-vent femme DPT67, coupe-vent homme DNX63, blouson léger homme DNX65 🔢 GTIN & Lots : DBB51 : 3616038746482 ; DQG39 : 3616034264973 ; DPT67 : 3616039153968 ; DNX63 : 3616036546725 et 3616032407860 ; DNX65 : 3606033583839 et 3616033880198 📅 DLC / Durabilité : DBB51 : vendu du 02/09/2025 au 22/12/2025 ; DQG39 et DPT67 : du 20/06/2025 au 22/12/2025 ; DNX63 : du 12/08/2025 au 22/12/2025 ; DNX65 : du 24/07/2025 au 22/12/2025 🛒 Distributeurs : Magasins Kiabi – France entière Fin de la procédure : 31 mai 2026

Pourquoi Kiabi rappelle ces vêtements contenant des PFAS

Les PFAS servent notamment à rendre les textiles déperlants. Problème : ces substances, surnommées polluants éternels, se dégradent très lentement dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans l’organisme au fil des expositions.

Les autorités indiquent que les niveaux trouvés dans ces vêtements dépassent les seuils fixés par la réglementation européenne. Une exposition répétée à des PFAS est associée à une hausse du cholestérol, à des effets possibles sur le foie, les reins, la fertilité, le développement du fœtus, ainsi qu’à certains cancers et à des perturbations hormonales et immunitaires. Le rappel vise à limiter ce risque, en particulier pour les bébés et jeunes enfants.

Que faire si vous possédez un de ces vêtements Kiabi ?

Consigne prioritaire : ne plus porter les articles concernés, même ponctuellement, que ce soit pour un adulte, un enfant ou un bébé. Les pièces doivent être rapportées dans un magasin Kiabi afin d’obtenir un remboursement, jusqu’au 31 mai 2026.

Pour vérifier un vêtement, il convient de contrôler la référence (DBB51, DQG39, DPT67, DNX63, DNX65) sur l’étiquette intérieure et, si besoin, de consulter le ticket de caisse ou l’historique de commande en ligne. Pour toute question, le service clients Kiabi répond au 09 69 32 00 23. En cas d’inquiétude liée à une exposition prolongée, notamment chez les plus petits, un avis médical est recommandé en précisant la présence possible de PFAS.