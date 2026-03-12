Rappel conso : ces charcuteries vendues chez Carrefour et E.Leclerc en France après deux décès liés à la Listeria

Douze personnes hospitalisées, deux décès, et une même charcuterie au centre de l’alerte. Vos pâtés en croûte et caillettes font-ils partie du rappel massif ?

Apéro en famille, plateau de charcuterie du dimanche, tranche de pâté en croûte chez le traiteur… Ces produits du quotidien se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une alerte sanitaire grave, liée à la bactérie Listeria monocytogenes.

Le site RappelConso a signalé le 5 mars le retrait de nombreux produits de charcuterie cuite et de caillettes fabriqués par l’établissement Drôme Ardèche Tradition, à Bourg de Péage (Drôme). Jeudi 12 mars, le ministère de la Santé a confirmé un lien avec douze cas de listériose, dont deux mortels. Voici ce qu’il faut vérifier dans votre réfrigérateur.

Deux morts après une listériose liée à des charcuteries Drôme Ardèche Tradition

Selon le ministère, 12 cas de listériose sont survenus entre septembre 2025 et janvier 2026, tous hospitalisés. Deux personnes de plus de 75 ans présentant des comorbidités sont décédées après avoir consommé ces charcuteries prêtes à consommer, notamment du pâté en croûte.

Les enquêtes de traçabilité ont conduit, le 24 février 2026, à suspecter l’établissement Drôme Ardèche Tradition (marque de salubrité FR 26.057.001 CE). Un arrêté préfectoral a suspendu son activité et l’entreprise a retiré puis rappelé tous les produits fabriqués sur ce site, vendus entre le 17 janvier et le 28 février 2026 sous de nombreuses marques dans la quasi-totalité des grandes enseignes françaises. Pour identifier précisément un produit, la méthode officielle est de saisir le code « 26.057.001 » sur rappel.conso.gouv.fr.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Établissement Drôme Ardèche Tradition (marque de salubrité FR 26.057.001 CE), produits commercialisés sous les marques : Drôme Salaisons, Esprit de Terroir, Fabrication artisanale, Léon Fargues, Jules Courtial, Drôme Ardèche Tradition, Tradition du Périgord. 🔢 GTIN & Lots : Tous les lots de charcuterie cuite, pâtés en croûte (entiers, tranchés, cocktail, XXL) et caillettes fabriqués sur le site Drôme Ardèche Tradition (FR 26.057.001 CE), commercialisés entre le 17/01/2026 et le 28/02/2026, avec une DLC comprise entre le 17/02/2026 et le 31/03/2026. Exemples de GTIN concernés : 3361710000016, 3361710000726, 3361710000955, 3361710000962, 3361710000993, 3361710001969, 3361710001983, 3361710001990, 3361710002461, 3361710023312, 3361710023763, 3361710023770, 3361710023992, 3361710023183, 3361710023053, 3361710023060, 3361714000630, 3361711010700, 3361711010663, 3361711010946, 3361710023176, 3361710023169, 3327780024260, 3327780452148, 3361710001037, 3361713001455, 3361710023084, 3361710023077, 3361711113562, 3361711001678, 3361711001579, 3361711000541, 3361710023749, 3361710022926, 3361710022865, 3361710022957, 3361710022889, 3327780452032, 3327780013806, 3327780452025, 3327780452100, 3361710023817, 3361710023800, 3361710023824, 3361710023831, 3327780150143, 3327780280017, 3361711100005, 3327780013813. 📅 DLC / Durabilité : Dates limites de consommation comprises entre le 17/02/2026 et le 31/03/2026 (tous les lots dans cette plage sont rappelés). 🛒 Distributeurs : Vente partout en France dans de nombreuses enseignes : Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Intermarché, Netto, E.Leclerc, Système U / Super U, Spar, Metro, Promocash, Fresh, Pomona, Relais d’Or, Transgourmet, C’Futé, Les Jardins de la Valdaine, Quercynoise, Dromadis, Dromgel, DS Resto, LD Distribution, Besset, Briault, Le Saloir, La Savouraine, Boucherie Balland, Comptoir Drômois des Viandes, Charcuterie Bobosse, Pagedid, Saveurs d’Antoine, Au Petit Primeur, Carigel, Tradition du Périgord, Léon Fargues et autres distributeurs régionaux listés sur RappelConso. Fin de la procédure : 15 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

Ces produits sont contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Les symptômes surviennent jusqu’à huit semaines après consommation : fièvre, maux de tête, courbatures, comme un état grippal. Dans les formes graves, la bactérie peut provoquer méningite, septicémie ou complications materno fœtales chez la femme enceinte.

Dans cet épisode, tous les patients ont été hospitalisés. La maladie touche surtout les personnes âgées, immunodéprimées ou enceintes, ainsi que les nouveau-nés. D’où la vigilance autour de ce rappel charcuterie Drôme Ardèche Tradition listeria, qui concerne des produits prêts à être dégustés sans cuisson supplémentaire.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si une barquette ou un emballage porte la marque de salubrité FR 26.057.001 CE et une DLC comprise entre le 17 février et le 31 mars 2026, il ne faut plus le consommer, même bien conservé ou réchauffé. Les produits peuvent être jetés ou rapportés au point de vente pour obtenir un remboursement.

En cas de doute, saisir « 26.057.001 » sur le site rappel.conso.gouv.fr et comparer le GTIN indiqué sur l’emballage avec la liste officielle. Pour toute question pratique, un service consommateur est joignable au 04.75.72.14.80.

Si ces charcuteries ont déjà été consommées et qu’une fièvre, avec ou sans maux de tête et courbatures, apparaît dans les huit semaines, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant cette consommation. Une attention particulière s’impose pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragilisées.