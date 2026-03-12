Déco : cette griffe nordique culte déboule à Paris et promet d’en finir avec les salons tout beige

Fondée en 1951, la maison finlandaise Marimekko ouvre enfin son premier flagship Marimekko Paris en plein Marais. Entre imprimés Unikko et déco durable, les fans s'y ruent pour changer d'ambiance sans tout refaire.

Dans les boutiques de déco, on ne parle que de ça. Les fans de motifs colorés et de coussins graphiques ont l’impression qu’un bout d’Helsinki s’est téléporté à Paris. Finies les étagères uniformes beige‑grège : une griffe nordique culte, adulée par les amateurs de textiles depuis des décennies, débarque enfin pour de bon.

Cette maison, c’est Marimekko, fondée en 1951 en Finlande et devenue icône mondiale avec ses imprimés joyeux à contre‑courant de la déco jetable. Son tout premier flagship français, Marimekko Paris, vient d’ouvrir dans le Marais, quartier fétiche des accros au design scandinave. Reste à voir comment apprivoiser cette explosion de couleurs chez soi.

Marimekko Paris : pourquoi la griffe nordique affole le Marais

À l’origine, Marimekko est une petite manufacture de tissus imprimés à la main qui voulait redonner des couleurs à un monde d’après‑guerre bien gris. Ses fleurs, rayures et formes abstraites ont vite séduit la planète ; la marque compte aujourd’hui environ 170 boutiques et corners. Son emblème absolu, le motif Unikko, ce pavot XXL des années 60, est devenu culte.

Longtemps, les Français devaient voyager en Europe du Nord ou fouiller quelques corners au Bon Marché pour toucher ces tissus iconiques. L’ouverture de Marimekko Le Marais, au 120 rue Vieille‑du‑Temple dans le 3e arrondissement, change la donne. Sur environ 140 m², la boutique pensée comme une imprimerie d’Helsinki réunit mode, maison et art de la table dans un décor brut et coloré.

Dans la boutique Marimekko Le Marais, l’art de l’imprimé devient mode d’emploi

Dès l’entrée, les zones se succèdent comme des pièces d’appartement : corner sacs, dressing façon walk‑in closet, table dressée pour un brunch, salon miniaturisé. Chaque espace montre comment un coussin graphique ou une nappe enduite peut transformer un canapé sage ou une table en bois clair. On ressort avec des idées très concrètes, même quand on habite un petit deux‑pièces.

Pour ceux qui veulent tester sans refaire tout l’appart, les best‑sellers maison restent accessibles :

un coussin en lin certifié au grand imprimé floral pour réveiller un canapé neutre ;

une nappe en coton épais, enduite, qui supporte taches de pâtes et verres renversés ;

un vase en verre soufflé à la bouche pour les bouquets du marché ;

des tasses robustes aux motifs exubérants pour le café du matin ou la tisane du soir.

Adopter les imprimés Marimekko chez soi : couleurs fortes, base calme

Face à ces graphismes très présents, la règle la plus simple consiste à créer un point focal unique. Un rideau Unikko ou un grand plaid suffisent, à condition de garder murs et canapé dans des tons calmes, blanc chaud ou ivoire. Trois couleurs fortes maximum, reprises d’une pièce à l’autre, permettent de marier pavots géants et grandes rayures sans brouhaha visuel.

Pour un budget raisonnable, surtout en période d’inflation, beaucoup de passionnés préfèrent commencer petit : torchons ultra résistants, bols de la collection permanente, plateau en bois de bouleau compressé posé sur la table basse. L’idée est de troquer la fast‑deco contre une décoration durable, faite de pièces qui se transmettent, vaisselle patinée et textiles encore lumineux vingt ans plus tard.