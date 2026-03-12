Finis les murs de cuisine lisses : cette nouvelle texture tendance redonne enfin une vraie âme à la pièce en 2026

En 2026, le carrelage métro blanc et les crédences ultra-lisses cèdent la place à des murs de cuisine texturés, plus chaleureux et singuliers. Zellige, tadelakt, pierre naturelle ou déco murale en relief réinventent la pièce sans forcément exploser le budget.

Pendant des années, la cuisine « parfaite » a ressemblé à un laboratoire : façades laquées, crédence brillante, joints invisibles, carrelage métro blanc posé au cordeau. En 2026, ce décor ultra-lisse a perdu de son éclat. Beaucoup de foyers veulent une pièce plus chaleureuse, où l’on cuisine mais aussi où l’on vit, et où les murs ne semblent plus sortis d’un catalogue standard.

Cette lassitude vise surtout la crédence uniformisée par le carrelage métro, vendu autour de 15 à 30 €/m², devenu presque un réflexe en rénovation rapide. Fonctionnel, oui, mais si présent qu’il finit par donner une impression de copie-collée. La déco suit désormais un art de vivre plus « slow », tourné vers l’artisanat et la durabilité. Les murs de cuisine s’apprêtent à changer de peau.

Murs de cuisine lisses : pourquoi ils datent visuellement la pièce

Le carrelage métro s’est imposé dès le milieu des années 2010 pour son prix accessible et sa pose facile. Son omniprésence, des locations aux cuisines neuves, lui a donné une image très standardisée, presque impersonnelle. Dans une cuisine ouverte sur le salon, cette surface brillante et uniforme se voit immédiatement, au point d’écraser parfois le reste de la décoration.

Les autres revêtements très lisses, comme certaines crédences en verre ou en laque, posent un problème proche : reflets forts, traces d’eau ou de doigts très visibles, sensation un peu froide. L’envie actuelle va vers des murs de cuisine texturés, avec du relief, des nuances et même de légères irrégularités qui donnent l’impression d’un lieu vécu plutôt qu’une pièce témoin.

Zellige, tadelakt, pierre : les textures stars de la crédence 2026

Première vedette, le zellige marocain en terre cuite émaillée. Chaque carreau, façonné à la main, présente de petites différences de surface et de couleur qui créent un jeu de lumière unique sur la crédence. Les versions industrielles débutent autour de 45 €/m², tandis qu’un zellige artisanal posé se situe généralement entre 80 et 150 €/m². Le résultat : un mur vibrant, parfait pour une cuisine bohème ou méditerranéenne.

Autre matière chouchou, le tadelakt, un enduit à la chaux d’origine marocaine. Posé par un professionnel, il coûte en moyenne 100 à 200 €/m², pour une surface monobloc sans joints, douce au toucher et imperméable après traitement au savon noir. À côté, la pierre naturelle comme le travertin ou le marbre vieilli se pose en grands formats pour limiter les joints. Ses teintes minérales se marient particulièrement bien avec un mobilier en bois massif.

Passer aux murs de cuisine texturés sans exploser son budget

Pour ceux qui craignent l’entretien, le carrelage texturé ou 3D offre une alternative accessible : reliefs, stries, effets pierre ou faux zellige donnent du caractère tout en restant carrelé. La graisse peut toutefois se loger dans les aspérités, d’où l’intérêt d’un nettoyage régulier avec une brosse douce, un produit ménager peu agressif et, ponctuellement, du bicarbonate pour les taches tenaces.

Les budgets plus serrés peuvent miser sur de simples éléments décoratifs en relief, vendus en grande distribution autour d’une quinzaine d’euros, qui combinent sculpture murale et éclairage LED d’ambiance. Une autre astuce consiste à réserver les matériaux nobles, comme la pierre naturelle, à la zone derrière les plaques de cuisson, et à compléter le reste du mur avec une peinture lessivable. De la petite déco lumineuse au tadelakt intégral, la texture devient le nouveau visage des cuisines en 2026.