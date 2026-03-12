Joints de carrelage noircis : arrêtez la Javel tout de suite, ce mélange biodégradable agit en 15 minutes

Vos joints de carrelage noircis vous résistent malgré la Javel et le grattage ? Un simple mélange biodégradable à base de percarbonate de soude pourrait les blanchir en 15 minutes sans les fragiliser.

Quand la lumière du printemps traverse les carreaux de la salle de bain, elle révèle aussitôt ce que l’on préfère ne pas voir : des joints de carrelage noircis autour de la baignoire, du lavabo, des WC. Beaucoup dégainent alors la bouteille d’eau de Javel et une brosse dure, prêts pour une séance de grattage exténuante.

Ce réflexe donne l’illusion de la propreté, mais il abîme souvent plus qu’il ne répare. Les vapeurs irritent les bronches, les produits corrosifs rongent le ciment et les joints finissent par laisser passer l’eau. En toile de fond, un simple mélange maison, biodégradable et très ciblé, peut pourtant tout changer en quinze minutes.

Javel et frottage : pourquoi vos joints se détruisent

Sur le papier, la Javel semble idéale : son pouvoir blanchissant est immédiat. Dans les faits, l’hypochlorite de sodium attaque la structure du joint, le rend poreux et favorise l’infiltration de l’humidité. Plus on l’utilise, plus les moisissures reviennent vite, tandis que les vapeurs chlorées saturent l’air des petites salles de bain.

Le frottage intensif pose un autre problème. À chaque passage de brosse métallique ou d’éponge très abrasive, une fine pellicule de ciment est arrachée, les joints s’amincissent et l’étanchéité perd en efficacité. L’eau commence alors à se glisser derrière les carreaux, avec à la clé cloques, carreaux qui se décollent et travaux coûteux.

Percarbonate de soude : un mélange biodégradable express

Face à ces effets collatéraux, le percarbonate de soude apparaît comme un allié précieux. Cette poudre, issue de cristaux de soude combinés à du peroxyde d’hydrogène, se transforme dans l’eau chaude en eau, en oxygène et en carbonate de sodium. Autrement dit, un mélange ménager sans chlore, sans parfums de synthèse et sans résidus toxiques pour la maison.

Son efficacité vient de l’oxygène actif libéré au moment où il se dissout : une effervescence de microbulles qui s’engouffrent dans les aspérités, soulèvent graisses, résidus de savon et taches fongiques, puis détruisent les pigments sans user le ciment. Pour un nettoyage en 15 minutes, il suffit de préparer juste avant usage une solution bien dosée :

30 g de percarbonate de soude pour 1 litre d’eau chaude entre 40 et 60 °C

une vieille brosse à dents et une paire de gants de ménage

Application et routine pour des joints durables

Versez la poudre dans un récipient ouvert, ajoutez l’eau chaude puis remuez jusqu’à dissolution complète. Trempez une vieille brosse à dents dans la préparation, appliquez uniquement sur les joints en les imbibant bien et laissez agir sans toucher. Pendant ce temps, le mélange travaille seul ; un simple brossage final suivi d’un rinçage soigneux révèle des joints nettement éclaircis.

Des tests comparatifs menés par UFC-Que Choisir en 2022 ont montré que le percarbonate éliminait jusqu’à 93 % des taches organiques et fongiques sur des joints en céramique, sans abîmer le support. Intégré tous les trois mois à votre ménage, ce geste retire les sources de moisissures, retarde leur retour et aide vos joints à rester étanches plus longtemps.