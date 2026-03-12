La pince à cheveux, c’est fini : voici cet accessoire plat qui la remplace dans toutes vos coiffures

Après des années de télétravail dominées par la grosse pince crabe, un accessoire plat et bijou s’impose partout. Comment la barrette plate cheveux change-t‑elle vos coiffures sans effort ?

Pendant les années de télétravail, la grosse pince à cheveux en plastique s’est imposée sur nos têtes comme un uniforme officieux. On la clipse à la va-vite pour improviser un chignon, on l’oublie en visioconférence, elle passe de la salle de bain au bureau sans transition. Pratique, oui, mais volumineuse, fragile et pas vraiment flatteuse sur toutes les photos souvenir.

En 2026, cette bosse dure au milieu de l’arrière de la tête commence à agacer, surtout lorsqu’il faut conduire, s’affaler sur le canapé ou faire du yoga. Dans les open spaces comme sur Instagram, une attache plus plate, plus graphique, prend doucement le relais. Son nom ? La barrette plate cheveux, discrète mais partout.

Pourquoi la pince crabe s’essouffle face à la barrette plate cheveux

Les années confinement ont popularisé le « chaos capillaire » assumé, ce chignon fouillis retenu par une énorme pince crabe. Mais, comme le résume Trucmania pour Ouest-France, « l’esthétique du chaos capillaire organisé a vécu », les envies vont vers plus de netteté. Autre souci, déjà pointé par Stylist, les pinces à griffes se cassent vite et leurs dents en plastique terni donnent un aspect peu soigné.

Le problème ne tient pas qu’au style. Dans le texte de Trucmania, la grosse pince est décrite comme « Cette protubérance en plastique dur, plantée à l’arrière du crâne, force le cou à une inclinaison antinaturelle ». Appui-tête de voiture, fauteuil haut, sieste dans l’herbe, tout devient compliqué. À force, beaucoup cherchent un accessoire qui tienne bien, sans créer de relief douloureux.

La barrette plate cheveux, nouvel indispensable chic et confortable

La réponse se trouve dans « la barrette plate, minimaliste ou version rétro revisitée ». Collée au crâne, elle suit la ligne de la tête et allonge visuellement la nuque. Une seule pression suffit pour fixer une demi-queue ou deux mèches ramenées vers l’arrière. Là où la pince crabe criait improvisation, la barrette plate cheveux donne une allure travaillée en quelques secondes.

Un simple geste suffit à « Transformer une mèche rebelle en coiffure intentionnelle ». Les versions en métal doré ou argenté jouent au « bijou de tête qui capte la lumière », parfois à la place de boucles d’oreilles voyantes. D’autres, en écaille ou nacré, rappellent les années 90 sans côté cheap. On trouve des barrettes plates fabriquées en France, fait main, entre 6,90 € et 32,95 € selon la taille et la matière.

Remplacer la pince à cheveux par la barrette plate dans toutes vos coiffures

Pour un chignon banane ou un chignon plaqué, on twist les longueurs comme avec une pince, puis on vient les coucher contre la tête avant de les serrer avec une grande barrette plate. Trucmania décrit la barrette comme « l’outil ultime pour un plaquage parfait sans abuser de la laque ». Placée juste au-dessus du chignon ou en duo sur les côtés, elle discipline sans effet carton.

En tirant fermement les mèches latérales vers l’arrière, « Cette technique permet d’ouvrir le visage et de mettre en valeur le maquillage » avec un léger effet lift. Au quotidien, « Cet accessoire plat se glisse dans une poche de jean » ou une mini pochette, prêt à être dégainé entre le bureau et un dîner. Et, comme le rappelle Trucmania, « Elle ne dénote jamais, quel que soit le contexte ».