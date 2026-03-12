Coiffeur : arrêtez de payer 80 € la coupe, ces 3 astuces simples font fondre la note sans rien sacrifier

Quand la coupe à 80 euros pèse autant que le plein du frigo, payer moins cher chez le coiffeur devient une urgence. Trois changements simples peuvent tout bousculer, à condition de savoir où et quand les actionner.

Le ticket tombe à la caisse : 80 euros pour une coupe et un brushing qui ne tiendront pas jusqu’au lendemain. Sur le trajet, le doute s’installe : fallait-il vraiment sacrifier une partie du budget courses pour si peu de cheveux coupés ? Cette scène parle à beaucoup de porte-monnaie.

Les tarifs ont grimpé avec l’inflation, au point que le passage chez le coiffeur ressemble parfois à un luxe. Pourtant, il reste possible de payer moins cher chez le coiffeur sans tirer un trait sur la détente. Tout se joue sur trois leviers simples : le lieu, le timing et le type de prestation.

Astuce n°1 : écoles de coiffure et centres de formation pour faire chuter la note

Première piste : pousser la porte des écoles de coiffure et centres de formation. Les élèves y cherchent des modèles et la coupe est facturée à prix mini, parfois jusqu’à quatre fois moins chère qu’en salon traditionnel. On paie surtout les produits ou une petite participation, très loin des 80 euros.

Le résultat reste encadré : chaque geste est surveillé par des professeurs expérimentés, prêts à corriger au moindre doute. Le vrai compromis, c’est le temps. Là où un coiffeur confirmé met 45 minutes, un élève prend souvent deux ou trois heures. En échange, une coupe à 80 euros peut tomber autour de 20 euros.

Astuce n°2 : heures creuses et réservations de dernière minute chez le coiffeur

Les salons connaissent aussi leurs heures creuses. Le samedi et les fins de journée sont pris d’assaut, alors que le mardi matin ou le jeudi après-midi restent souvent vides. Pour rentabiliser ces plages, beaucoup de professionnels accordent des réductions de 20 % à 50 % à celles qui acceptent de venir hors des moments de rush.

Les applications de réservation en ligne aident à repérer ces bons plans. Certaines plateformes affichent en temps réel les créneaux vacants et proposent des offres jusqu’à -50 %. En filtrant par ville et par remise, puis en regardant la veille ou le matin même, vous trouverez souvent une place de dernière minute à prix cassé.

Astuce n°3 : coupe, couleur et forfait qui vous font revenir moins souvent

Autre levier : la coupe choisie. Les styles très courts, géométriques ou les franges droites demandent une précision constante et vous renvoient au salon toutes les trois ou quatre semaines. À l’inverse, un carré flou ou un dégradé léger vieillissent bien et la repousse reste harmonieuse pendant trois ou quatre mois.

Sur la couleur, même idée. Un balayage, un ombré hair ou des racines fondues évitent l’effet barre au niveau du cuir chevelu : pas de démarcation nette lors de la repousse et des retouches espacées jusqu’à six mois, contre un mois pour une coloration classique. Côté facture, un forfait shampooing + coupe + brushing reste souvent plus intéressant que les services à la carte, surtout si vous refusez les suppléments au bac et demandez une carte de fidélité. Avant de réserver, quelques questions simples aident à garder la main :

Y a-t-il une école ou un centre de formation près de chez moi ?

Puis-je choisir un créneau en semaine, hors samedi et fin de journée ?

Ma coupe et ma couleur me permettront-elles d’espacer les visites ?