Rappel conso : Kiabi retire ces manteaux et combinaisons pour bébé et adulte, contenant des polluants éternels en France

Combi pilote, coupe-vent, blouson léger : Kiabi vient d’alerter ses clients sur plusieurs pièces potentiellement chargées en PFAS. Entre bébés et adultes concernés, ce rappel soulève de lourdes questions sur ce qui se cache dans les penderies.

Un coupe-vent léger pour la récréation, une combi pilote douillette pour les trajets en poussette : ces pièces font partie du quotidien de nombreuses familles, surtout quand elles viennent de chez Kiabi, enseigne prisée pour habiller bébés et adultes à petit prix. Plusieurs de ces vêtements sont pourtant visés par une alerte officielle pour présence de polluants dits éternels.

Selon le site gouvernemental RappelConso, cinq références de manteaux et combinaisons de la marque Kiabi font l’objet d’un rappel national pour risque chimique lié aux PFAS, des substances utilisées pour rendre les textiles déperlants. Bébé, enfant, femme et homme sont concernés. Voici ce qu’il faut vérifier dans sa penderie.

Rappel Kiabi : des vêtements pour bébés et adultes contenant des PFAS

La campagne de rappel Kiabi vêtements PFAS a été lancée le 10 mars 2026 et couvre tous les magasins de l’enseigne en France. Sont visés une combi pilote matelassée pour bébé, un coupe-vent enfant, un coupe-vent léger femme et deux modèles pour homme, parfois à manches amovibles. Tous ont été vendus entre juin et décembre 2025 et doivent être retirés de toute utilisation, même occasionnelle.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : KIABI – références DBB51, DQG39, DPT67, DNX63, DNX65 (combi pilote bébé, coupe-vent enfant, femme et homme) 🔢 GTIN & Lots : Identification par couple référence modèle + GTIN, aucun numéro de lot communiqué.

DBB51 : GTIN 3616038746482 (commercialisation du 02/09/2025 au 22/12/2025)

DQG39 : GTIN 3616034264973 (du 20/06/2025 au 22/12/2025)

DPT67 : GTIN 3616039153968 (du 20/06/2025 au 22/12/2025)

DNX63 : GTIN 3616036546725 et 3616032407860 (du 12/08/2025 au 22/12/2025)

DNX65 : GTIN 3606033583839 et 3616033880198 (du 24/07/2025 au 22/12/2025) 📅 DLC / Durabilité : Sans objet – produits textiles sans date limite de consommation ; se référer aux périodes de commercialisation 2025 ci-dessus 🛒 Distributeurs : Magasins Kiabi – France entière Fin de la procédure : 31/05/2026

Quels sont les risques de santé ?

Les PFAS, pour substances per et polyfluoroalkylées, sont surnommés polluants éternels, car ils se dégradent très lentement et peuvent s’accumuler dans l’organisme. Utilisés pour rendre un vêtement imperméable ou anti-taches, ils exposent, en cas de dépassement des seuils réglementaires, à un risque chimique jugé préoccupant par les autorités sanitaires.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire évoque une hausse du cholestérol, certains cancers, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, ainsi que des atteintes au foie et aux reins. Les PFAS sont aussi suspectés d’agir sur la thyroïde et le système immunitaire, ce qui inquiète pour les bébés et jeunes enfants très exposés à leurs manteaux.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les consignes sont strictes : il ne faut plus porter les modèles référencés, ni comme manteau de secours ni pour un usage ponctuel. Les vêtements doivent être mis de côté, sans tentative de décontamination, puis rapportés dans un magasin Kiabi en France. Un remboursement est prévu, même sans ticket de caisse, jusqu’au 31 mai 2026.

Pour identifier un article concerné, il convient de vérifier la référence sur l’étiquette intérieure et, si besoin, le code GTIN figurant sous le code-barres. En cas de doute sur un manteau porté par un bébé, une femme enceinte ou une personne fragile, un avis médical peut rassurer. Le service client Kiabi reste joignable au 09 69 32 00 23 pour toute question sur ce rappel.