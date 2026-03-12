Lunettes de soleil : cette erreur que 9 personnes sur 10 font enlaidit votre visage et laisse vos yeux sans protection

Neuf acheteurs sur dix se laissent guider par le logo de leurs lunettes de soleil plutôt que par leur visage et leurs yeux. Quelles règles changent tout au moment de choisir ?

Premiers rayons, manteaux ouverts, envie d’une paire de lunettes de soleil. En boutique, une monture vue sur une célébrité vous fait de l’œil, vous l’essayez, on vous complimente. Vous repartez sûre de vous… jusqu’à ce que le miroir de la maison renvoie un visage tassé ou noyé.

Environ 90 % des acheteurs se fient à la mode, pas à la forme du visage ni aux yeux. Le Baromètre 2025 de la santé visuelle montre que 82 % des Français ont des solaires, mais 74 % ne connaissent pas leur niveau de protection et 40 % pensent qu’une teinte foncée arrête les UV. « La teinte foncée des verres ne garantit pas à elle seule une protection suffisante », explique l’Association nationale pour l’amélioration de la vue, citée par Mutualistes. De quoi faire douter de bien des coups de cœur.

Cette erreur morphologique qui gâche vos lunettes de soleil

Devant le miroir, le réflexe devrait être simple : la monture ne doit jamais dépasser la largeur de votre visage au niveau des tempes. Trop large, elle semble empruntée à quelqu’un d’autre ; trop serrée, elle pince les joues et épaissit les traits.

Autre détail clé, souvent oublié : vos sourcils doivent rester visibles au‑dessus des verres. S’ils sont cachés par la barre de la monture, le haut du visage paraît figé et lourd. Avec une paire qui suit la ligne des sourcils sans la couper, vous gardez un regard expressif et plus dynamique.

Visage rond, carré, ovale ou en cœur : la loi des contraires

Pour choisir la bonne forme, pensez à la loi des contraires. Visage carré ou rectangulaire, avec mâchoire marquée ? Misez sur des montures rondes ou pantos, aux bords doux, qui cassent les angles. Un visage rond gagne, lui, en structure avec des montures carrées ou rectangulaires.

Les visages ovales, équilibrés, supportent presque tout ; ils sont souvent magnifiés par les modèles aviateur ou papillon, qui étirent le regard. Pour un visage en forme de cœur, avec front large et menton fin, privilégiez des montures larges type Wayfarer ou pilotes modernisées, qui ajoutent du volume au milieu du visage.

Protection UV : des lunettes qui subliment aussi votre santé

Sur le plan médical, le soleil laisse des traces durables. « À l’instar de la peau, l’effet des rayons UV sur l’œil est cumulatif, L’exposition prolongée ou excessive au soleil, surtout dès l’enfance, peut entraîner une cataracte à l’âge adulte et être responsable de pathologies de la surface oculaire », indique Barbara Ameline, ophtalmologiste.

Pour choisir, l’Association nationale pour l’amélioration de la vue recommande des verres norme CE, avec un indice de protection solaire de 0 à 4 et, si possible, photochromiques. La monture « doit être couvrante, bien ajustée au visage et équipée de filtres antireflet pour absorber les rayons à travers le verre et éviter l’exposition latérale aux UV ». « Il est important de protéger ses yeux par tous les temps car les UV traversent les nuages et sont réfléchis par des surfaces comme l’eau et la neige », rappelle Barbara Ameline.