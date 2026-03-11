Astro finances : cette semaine avec vendredi 13 pourrait offrir un jackpot à ces 4 signes, en faites-vous partie ?

À la mi-mars 2026, un deuxième vendredi 13 rallume les espoirs de jackpot pour certains portefeuilles. Quatre signes voient leur horoscope financier s’enflammer, mais pas tous de la même façon.

Pleine de superstitions, cette semaine de mi‑mars 2026 arrive avec un deuxième vendredi 13 en deux mois. Pour les amateurs d’astro finances, ce genre de rendez‑vous sonne comme un avertissement doux : quelque chose peut bouger.

Les horoscopes financiers pointent justement quatre signes du zodiaque dont la situation matérielle pourrait se débloquer brutalement : somme reçue, dette réglée, coup de pouce professionnel. Reste à savoir si votre ciel fait partie des favoris.

Astro finances : pourquoi cette semaine peut ressembler à un jackpot

En mars 2026, Jupiter entre en Cancer et un Grand Trigone d’Eau relie Cancer, Scorpion et Poissons, un cocktail considéré comme très favorable à l’argent. Mercure rétrograde en Poissons jusqu’au 20 mars invite plutôt à trier papiers, dettes et contrats. Comme le rappellent certains astrologues, « 90 % des gens dépensent l’argent avant qu’il ne soit sur le compte, ce qui peut annuler une grande partie des bénéfices », cités par Biba.

Au milieu de ce climat, la semaine abrite aussi un second vendredi 13 rapproché, date porte‑bonheur pour certains. Un tirage EuroMillions à 97 millions d’euros a déjà montré, en 2025, comment une grille à 2,50 € peut transformer un budget ; mais le jackpot de cette semaine ne passe pas forcément par le loto.

Poissons, Lion, Capricorne, Verseau : les 4 signes en or

Côté Poissons, le ton est enthousiaste : « Excellente période pour réorganiser la gestion de vos finances. Vous pourrez bénéficier de conseils avisés provenant de spécialistes en la matière. Vous ferez également des rencontres profitables financièrement », annonce l’horoscope des Poissons, cité par Marie Claire. La mise en garde concerne plutôt le rythme au travail : « Dans le travail, ne vous lancez pas trop brusquement, votre humeur étant instable en ce moment et vos projets sujets à des revirements soudains. » Pour le Verseau, la priorité est de récupérer ce qui lui est dû : « N’hésitez pas à insister, même lourdement, auprès de ceux qui sont vos débiteurs. Ce sera à force de persévérance et de fermeté que vous rentrerez dans vos fonds, avec l’aide de Mercure, bien entendu ».

Pour le Lion, la chance existe mais reste encadrée : « Vos finances seront protégées dans l’ensemble. Mais attention : Pluton, la planète qui influence en ce moment le secteur argent de votre thème, est une planète qui ne fait pas dans la demi-mesure. Autant vous pourrez arrondir votre bas de laine si vous êtes prudent, autant agir sur des coups de tête pourra vous mettre dans une situation périlleuse », prévient l’horoscope du Lion. Le Capricorne entend, lui : « La chance vous sourira et, comme par magie, vous parviendrez à trouver les fonds qui vous sortiront d’une situation contraignante. Ça y est, vous allez croire aux miracles ! Dites plutôt un grand merci à Jupiter. »

Comment ces signes peuvent gérer leur chance sans se brûler

Un dernier message s’adresse surtout au Capricorne : « Circonstances favorables à l’expansion de votre carrière. Vous ferez preuve de plus de rigueur, sans vous laisser emporter par vos émotions ou votre susceptibilité. Cette fois, votre puissance d’action sera des plus efficaces. » Un accent mis sur l’idée de gains utilisés pour stabiliser l’avenir plutôt que dépensés d’un seul coup.