Lidl : ce coffret d’outils à 7,99 € affole les bricoleurs malins, ne le ratez pas cette fois en ce moment

À l'heure où chaque scie achetée seule fait grimper la facture, Lidl mise sur un coffret Parkside à 7,99 €. Trois lames pour les petits travaux qui s'accumulent, mais encore faut-il choisir la bonne version.

Au retour des beaux jours, les listes de petits travaux s’allongent : étagères à ajuster, plinthes à recouper, cloison en placo à ouvrir pour une prise. Au moment d’acheter l’outillage, beaucoup découvrent qu’il faut souvent plusieurs scies différentes, et que l’addition grimpe vite. Dans ce contexte, un coffret vendu chez Lidl commence à faire parler de lui.

Ce set de scies Parkside affiché à 7,99 €, donc sous la barre des 8 €, promet trois scies complémentaires pour le prix d’une. Marque maison de Lidl, Parkside s’est forgé une image d’outil malin, correct pour les travaux courants sans coûter cher, avec commande en ligne, livraison et retour gratuit sous 30 jours. De quoi intriguer même ceux qui pensaient déjà être bien équipés.

Un bon plan Lidl à 7,99 € pour s’équiper sans se ruiner

À ce niveau de prix, l’achat se décide vite : beaucoup savent qu’une seule scie achetée à l’unité peut déjà revenir plus cher. Ici, le coffret Parkside réunit trois modèles pour 7,99 €, avec garantie 3 ans, livraison possible et retour gratuit pendant 30 jours. Pour un budget bricolage serré, le risque à l’essai reste donc très limité.

Parkside parle déjà à beaucoup d’amateurs, associée à l’outil pratique qui équipe correctement sans viser le très haut de gamme. Une caisse à outils de la marque affiche par exemple une note moyenne de 4,7 étoiles et 91 % de recommandations, ce qui nourrit la confiance quand on tombe sur un coffret aussi peu cher.

Que contient ce set de scies Parkside et à quoi sert-il vraiment ?

Dans la version set de scies à bois, le coffret aligne trois pièces complémentaires. Une scie à main avec lame de 52,5 cm et denture 10 TPI coupe le bois fin à moyennement épais. Une scie à dos 30 cm, 12 TPI, avec dos en acier renforcé, guide les coupes droites. La scie à guichet 16 cm, 8 TPI, sert aux ouvertures dans le placoplâtre.

Les dents sont annoncées trempées, affûtées et avoyées deux fois pour rester efficaces sur les petits travaux. Ce trio couvre la plupart des découpes que l’on remet toujours au lendemain, par exemple :

ajuster une étagère ou un panneau qui dépasse ;

recouper un tasseau ou une plinthe trop longue ;

ouvrir une cloison en placo pour une prise, une gaine ou une petite trappe.

Bois ou métal : le bon choix pour les bricoleurs vraiment malins

Au moment de commander, il faut choisir entre set de scies à bois et set de scies pour le métal. Tout se joue sur le matériau principal : si les projets tournent surtout autour des étagères, tasseaux, plinthes et cloisons en placo, la version bois s’impose. Beaucoup se trompent par réflexe, prennent le métal, la scie mord mal dans le bois et chaque coupe devient laborieuse.

Ce coffret vise des volumes raisonnables et un usage occasionnel : rénovation lourde ou matériaux très épais réclament un outillage plus costaud, voire électrique. Pour un premier logement, un atelier déjà équipé qui veut un kit de secours ou une famille qui partage les outils, le set de scies Parkside Lidl 7,99 € combine prix plancher, polyvalence et achat sans stress grâce à la garantie et au retour facile.