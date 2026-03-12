« Je pensais juste venir pour ses vaccins » : ce contrôle chez le vétérinaire qui peut sauver la vie de votre chien

Vous venez pour un rappel de vaccin et en quinze minutes, le vétérinaire passe votre chien au crible, de la truffe à la queue. Que cache vraiment ce bilan de santé annuel du chien, capable parfois de lui sauver la vie ?

En salle d’attente, beaucoup de maîtres se disent encore : « Je pensais juste venir pour ses vaccins ». Le carnet de santé mentionne un rappel, on s’attend à une piqûre expédiée en cinq minutes. En réalité, ce bilan de santé annuel du chien ressemble bien plus à une consultation de médecine interne qu’à une formalité.

Un chien vieillit environ cinq à sept fois plus vite qu’un humain. Une année sans visite, c’est comme plusieurs années sans médecin. Un chien sur sept, et jusqu’à deux sur cinq chez les seniors, présente lors d’un bilan un problème nécessitant un suivi, souvent sans aucun signe visible. De quoi regarder la seringue d’un autre œil.

Pourquoi le bilan de santé de votre chien va bien au-delà du vaccin

Pour le vétérinaire, ce rendez-vous est d’abord un examen clinique complet. Il observe la démarche en entrant, la façon de respirer, l’attitude sur la table. Puis viennent la pesée, la prise de température, le contrôle de la peau et du poil, de la tête aux pattes. On estime pourtant que moins de 40 % des maîtres respectent vraiment ce bilan annuel.

C’est exactement ce qui a sauvé Murphy, un Labrador de 8 ans emmené chez le vétérinaire parce que son ventre paraissait « juste un peu gonflé ». L’échographie a révélé une tumeur abdominale de 3,8 kg, retirée lors d’une opération délicate. « La masse à l’intérieur de Murphy était si volumineuse qu’elle comprimait ses organes internes et empêchait la circulation sanguine, ce qui a provoqué l’arrêt cardiaque pendant l’opération. », a expliqué Duncan Reavell au Bournemouth Echo. « Nous étions très inquiets pour lui, mais après l’opération, il s’est rétabli très rapidement et il va de mieux en mieux. À le voir maintenant, c’est difficile de croire qu’il a frôlé la mort. », raconte Debbie Jones.

Ce que le vétérinaire vérifie de la truffe à la queue

L’examen commence souvent par la balance. Une prise de poids progressive ou, au contraire, un amaigrissement peut trahir obésité, diabète ou maladie rénale. Le vétérinaire contrôle aussi la température, puis inspecte peau et pelage pour traquer puces, tiques, rougeurs ou petites boules sous la peau, premiers signaux possibles de tumeurs.

La tête est ensuite passée au crible : yeux, couleur des gencives, oreilles, dents et haleine donnent des indices sur le cœur, les reins ou le foie. Avec le stéthoscope, le vétérinaire écoute cœur et poumons à la recherche de souffles discrets. Il plie chaque articulation, palpe la colonne et l’abdomen, vérifie au besoin les testicules chez le mâle entier. Un chien qui ne se plaint pas n’est pas forcément un chien sans douleur.

La fameuse injection, simple signature finale du bilan

Ce n’est qu’une fois ces points vérifiés que la seringue sort du tiroir. Le vétérinaire ne vaccine pas un animal fiévreux ou visiblement malade : le rappel contre la maladie de Carré, l’hépatite, la parvovirose ou la leptospirose conclut la consultation quand l’état général le permet. Beaucoup de maîtres racontent à la sortie que ce “simple vaccin” a en réalité changé le destin de leur compagnon : « Je suis tellement contente de l’avoir emmené chez le vétérinaire pour un examen, car sinon il ne serait peut-être plus là. », confie Debbie Jones.